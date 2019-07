Prozess um Gewalt gegen Frauen am Thurgauer Obergericht: Der Beschuldigte wollte die absolute Kontrolle Der 31-jährige Thurgauer soll seine vier Ex-Partnerinnen schwer misshandelt haben. Am zweiten Tag des Prozesses wegen extremer häuslicher Gewalt am Thurgauer Obergericht hatten die Anwälte das Wort. Das Urteil steht noch aus. Ida Sandl

Das Thurgauer Obergerichtsgebäude in Frauenfeld. (Bild: Donato Caspari)

Schlimmes hat der 31-jährige Thurgauer seinen Freundinnen und seiner Frau angetan. «Es war hässlich und ist nicht zu entschuldigen», sagt selbst sein Verteidiger. Aber: «Er ist nicht das Monster, als das er dargestellt wird.»

Am zweiten Prozesstag vor dem Thurgauer Obergericht geht es vor allem um die Frage, ob der Mann die Frauen vergewaltigt, sexuell genötigt und geschändet hat. Er beteuert in seinem Schlusswort:

«Ich bin kein Vergewaltiger»

Die Gewaltdelikte gibt er dagegen zu. Dafür schäme er sich. Er könne jetzt selber nicht mehr begreifen, wie er so unbeherrscht habe sein können.

Ein schräger Blick und es gab Schläge

Am ersten Tag der Verhandlung hatten die vier Ex-Partnerinnen ausgesagt. Eindrücklich schilderten sie ein Regime des Terrors, dass der Beschuldigte aufgebaut hatte. Ein Wort, ein Blick zur falschen Zeit reichten aus, um ihn explodieren zu lassen. Er schlug auf die Frauen ein, trat nach ihnen. Manchmal sogar mitten in der Nacht, ohne Grund, nur weil er aufgewacht sei. Gebrochene Rippen, Platzwunden, Blutergüsse waren fast schon an der Tagesordnung.

Dazu kam eine krankhafte Eifersucht. Übereinstimmend berichteten die Opfer, dass er ihnen das Handy weggenommen habe. Kontakte zur Familie oder zu Freunden waren nicht erlaubt. Sogar die Lippenstifte hätten sie wegwerfen müssen. Weil sie damit andere Männer geküsst haben könnten. «Er wollte die absolute Kontrolle», sagt die Anwältin eines Opfers. Dabei sei er grausam und kaltblütig vorgegangen. Eine Ex-Freundin habe er mit Brennspiritus übergossen, um dann mit dem Feuerzeug vor ihr herum zu fuchteln. Er habe ihr zugeflüstert:

«Jetzt hast du aber Angst»

Die Frauen würden immer noch unter den Folgen der «schlimmsten Zeit ihres Lebens» leiden. Ihre Vertreter beantragen deshalb finanzielle Genugtuung. Trotzdem sind die Frauen über Monate bei ihrem Peiniger geblieben. Eine ging sogar zweimal zu ihm zurück. Das habe auch mit der Persönlichkeit des Beschuldigten zu tun, erklärt der Psychiater. Er sei ein «dissozialer Narzisst mit überdurchschnittlicher machiavellistischer Intelligenz». Mit anderen Worten: Er ist ein Meister darin, sein Gegenüber zu manipulieren.

Die Frauen waren auch dankbare Opfer. Sie kommen aus schwierigen familiären Verhältnissen. Es sei für sie fast normal gewesen, unterworfen zu werden, erklärt die Vertreterin eines Opfers.

Der Sex sei immer freiwillig gewesen

Seit Januar 2017 sitzt der Beschuldigte in Haft. Das Bezirksgericht Münchwilen hat ihn zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt, aufgeschoben zugunsten einer stationären Massnahme. Das Obergericht hat den Schuldspruch vor zwei Jahren bestätigt.

Doch der Mann zog das Urteil weiter vors Bundesgericht. Er wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe der Vergewaltigungen, der sexuellen Nötigung und der Schändung. Das Bundesgericht hob das Urteil mit der Begründung auf, das Obergericht müsse sowohl die Opfer als auch den Beschuldigten befragen. Sein Mandant sei überzeugt, dass er nie eine Frau zum Sex gezwungen habe, erklärt der Verteidiger. «Es fehlt am Vorsatz.»

Die Vorwürfe seien auch eher pauschal. Während die Frauen die Gewalt-Exzesse sehr detailliert schilderten, blieben sie bei den sexuellen Übergriffen eher vage. Es werde nicht klar, wie sie sich gewehrt oder ihm gezeigt haben, dass sie nicht einverstanden seien.

Staatsanwalt: Die Details stehen in den Akten

Der Staatsanwalt widerspricht: Die Details ständen in den Akten. Dass die Frauen vor Gericht intime Details nicht ungefragt ausschmücken, sei verständlich. Eine Freiheitsstrafe von acht Jahren sei angemessen, dazu eine stationäre Therapie. So wie es das Bezirksgericht Münchwilen entschieden hat.

Der Verteidiger plädiert auf 24 Monate Haft, 1000 Franken Busse und eine ambulante Therapie. Sein Mandant sei lediglich der mehrfachen Körperverletzung und der mehrfachen Tätlichkeit schuldig. Für jeden Tag, den er zuviel in Haft war, stünden ihm 200 Franken Genugtuung zu. Das Obergericht teilt sein Urteil schriftlich mit.