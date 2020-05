Probleme mit Baugesuchen im Kanton St.Gallen: Kommission fordert dringend Verbesserungen Die Baubewilligungsverfahren im Kanton St.Gallen dauern teilweise lange, neun von zehn Gesuchen sind unvollständig. Die Staatswirtschaftliche Kommission verlangt vom Baudepartement Lösungen.

Die Abklärungen für Bauprojekte sind manchmal kompliziert. Nun fordern St.Galler Parlamentarier, dass der Kanton die Verfahren vereinfacht. Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Wer im Kanton St.Gallen bauen will, muss unter Umständen lange warten. Zu lange, findet die Staatswirtschaftliche Kommission des Kantonsrats, die regelmässig die Tätigkeit der Verwaltung überprüft. Je nach Fall seien viele Dienststellen am Bewilligungsverfahren beteiligt. «Das führt dazu, dass trotz klarer Aufgabenzuteilung teilweise Entscheide ausbleiben oder sich aufgrund des aufwendigen Klärungsbedarfs verzögern», bemängelt die Kommission in einem Communiqué. Sie erwartet, «dass vermehrt einvernehmliche Lösungen mit den Gesuchstellern gesucht und insgesamt raschere Entscheide getroffen werden».

«Aufklärungsarbeit nötig»

Erstaunt zeigt sich die Kommission darüber, dass nur zehn Prozent der eingereichten Gesuche vollständig und korrekt seien. Diese Zahl müsse sich dringend erhöhen. Es sei zudem fraglich, ob tatsächlich die richtigen und relevanten Daten erhoben würden. Die Kommission verlangt vom Baudepartement, dass es mit den Gemeinden abklärt, wie die Eingabe von Baubewilligungen vereinfacht werden kann. Aufklärungsarbeit sowohl bei den Gemeinden als auch bei den Gesuchstellern sei nötig.

«Empfehlungen und zwingende Vorgaben klar trennen»

Einige Punkte lassen sich gemäss der Kommission kurzfristig verbessern. «Beispielsweise ist in den Entscheiden festzuhalten, wo es sich um eine Empfehlung und wo um eine zwingende rechtliche Vorgabe handelt.» Zudem soll die federführende Stelle innerhalb einer Woche nach Eingang des Gesuchs prüfen, ob dieses vollständig ist.

Die Kommission verlangt bis September einen Bericht des Baudepartements zum Thema Baubewilligungsverfahren. Er soll den Handlungsbedarf im Detail aufzeigen und Lösungsvorschläge unterbreiten.