pro & contra Ein sinnvolles Verbot – oder reine Symbolpolitik? Das sind die Argumente von Nationalrat Mike Egger und Ständerat Andrea Caroni zum Verhüllungsverbot Initiativ-Befürworter Mike Egger, Nationalrat aus St.Gallen und Initiativ-Gegner Andrea Caroni, Ausserrhoder Ständerat argumentieren mit Frauenrechten, der Sicherheit und grundsätzlichen Überlegungen.

Pro: «Ein Verhüllungsverbot schützt die liberalen Werte»

Mike Egger, Nationalrat SVP/SG Bild: Keystone

Die Volksinitiative richtet sich sowohl gegen die radikal-islamistische Verhüllung als auch gegen die kriminell motivierte Vermummung bei Demonstrationen. Ausnahmen in Bezug auf die Gesundheit, die Sicherheit, die klimatischen Bedingungen und das einheimische Brauchtum sind selbstverständlich vorgesehen.

Burka und Niqab sind die Uniform des Salafismus, der als eine radikale politische Form des Islams gilt. Ihren Trägerinnen wird nicht nur das Pflegen sozialer Kontakte verunmöglicht, sondern auch, einer geregelten Arbeit nachzugehen und sich damit in unsere Gesellschaft zu integrieren.

Diese Symbole sind völlig unvereinbar mit unserer freiheitlichen Kultur. Sie auf ein Kleidungsstück zu reduzieren, kommt einer Verniedlichung der unterdrückten Frau gleich.

Zudem ist die Gesichtsverhüllung verfassungsfeindlich, da die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann in der Bundesverfassung verankert ist.

Viele aus dem links-grünen Lager stellen sich gegen die Initiative. Eine solche Positionierung ist befremdend, denn gleichzeitig haben sie sich den Einsatz für die Frauenrechte auf die Fahne geschrieben. Weiter schrieb die SP in einem Positionspapier 2010: «Es ist schwierig, die Burka nicht als Symbol der Unterdrückung der Frau zu begreifen.» Offenbar beschäftigen sich diese Leute lieber mit Forderungen aus der Kategorie «Sprachpolizei» oder mit der gendergerechten Gestaltung von Verkehrsschildern, als sich gegen den Extremismus und für die freiheitlichen Grundwerte einzusetzen.

Bereits 2014 urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das Verbot von Burka und Niqab in der Öffentlichkeit sei verhältnismässig und verletze weder die Religions- noch die Meinungsfreiheit. So wird darauf hingewiesen, dass die Gesichtsverhüllung in Konflikt mit dem Zusammenleben in einer freien Gesellschaft steht. Damit wurde bestätigt, dass ein Verhüllungsverbot auch liberale Werte schützt.

Abschliessend gilt es festzuhalten, dass mit dieser Initiative auch ein Zeichen gegen die vermummte und dadurch anonymisierte Gewalt an Kundgebungen und Demonstrationen gesetzt werden kann. Wer seine Meinung kundtun möchte, kann dies nach wie vor tun– aber nicht im Schutz der Anonymität, sondern mit voller Transparenz.

Contra: «Nein zu staatlichen Kleidervorschriften»

Andrea Caroni, Ständerat FDP/AR Bild: pd

Soll uns der Staat vorschreiben, wann es genügend kalt ist, um im Gesicht einen Schal umzuhängen, oder wie oft man husten muss, um eine Hygienemaske zu tragen? Soll der Staat Fussball-Maskottchen oder Werbefiguren im Einkaufszentrum verbieten? Soll er Kindern untersagen, an Halloween eine Monstermaske zu tragen? Und soll er büssen, wer sich zur politischen Werbung verkleidet (wie jüngst die Initianten selbst)? Lieber nicht. Aber all das wären die Folgen der Verhüllungsverbot-Initiative, die ausdrücklich viel zu wenige Ausnahmen anerkennt.

Muss der Bund den Kantonen vorschreiben, wie sie ihren öffentlichen Raum regeln, wie sie mit religiösen Zeichen oder mit Demonstrationen umgehen? Natürlich auch nicht. Das können die Kantone selber. Sechs von ihnen haben bereits ein Verhüllungsverbot ausdrücklich abgelehnt.

Wie viele Aufgeklärte nahm ich an, die Zeiten seien vorbei, als der Gesetzgeber den Frauen ihre Kleidung vorschrieb und als man mit Sonderregeln auf gewisse Religionen wie Juden und Katholiken zielte.

All diese Nachteile und Schäden kann das Verhüllungsverbot mit keinem seiner vorgeschobenen Argumente aufwiegen. So wird die Initiative begründet mit einem «Gewinn an Sicherheit». Dabei werden in der Schweiz Straftaten in Alltagskleidung begangen und nie im Niqab. Sie wird gerechtfertigt mit der «Befreiung von Frauen». Dabei sind in der Schweiz die wenigen Niqab-Trägerinnen meistens «Punks mit religiösem Touch», die den Gesichtsschleier entgegen ihrer Familie tragen. Zudem: «Befreiung» setzt Zwang voraus, und Zwang ist ohnehin längst strafbar. Auch wird argumentiert, die Initiative diene der «Bekämpfung einer Islamisierungswelle». Die wenigen hiesigen Trägerinnen einer Niqab sind nicht mal konsequent religiös. Zudem ist ihre Zahl stabil tief. Die Schweiz kennt bereits die nötigen Gesetze, wo Integration, Kriminalität oder Unterdrückung wirklich ein Thema sind. Die Initiative für ein Verhüllungsverbot aber ist Symbolpolitik; sie bringt uns nicht weiter, sondern schadet breitflächig.

Bewahren wir also unsere Werte wie persönliche Freiheit, Föderalismus und Augenmass und sagen am 7. März unverhüllt Nein zu dieser untauglichen Initiative und ihren Nebenwirkungen.