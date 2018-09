Postauto zahlt insgesamt 205 Millionen Franken zurück - so viel erhalten die Ostschweizer Kantone Einigung im Postauto-Skandal: Postauto Schweiz AG wird Bund, Kantonen und Gemeinden insgesamt 205,3 Millionen Franken zurückzahlen. Der Kanton St.Gallen erhält 6,2 Millionen Franken zurück.

(sda/pd/lim)

Postauto hat sich mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) und der Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs (KöV) über die Höhe und die Modalitäten der Rückerstattung von zu viel bezahlten Abgeltungen geeinigt. Von der gesamten Rückerstattung von 188,1 Millionen Franken gehen laut Medienmitteilung 6,2 Millionen Franken an den Kanton St.Gallen und seine Gemeinden.

Das BAV und die KöV beauftragten eine Arbeitsgruppe mit der Plausibilisierung der Rückerstattungsaufteilung auf Bund, Kantone und direktbetroffene Gemeinden. Der Kanton St.Gallen war in der Arbeitsgruppe vertreten und kann laut Mitteilung «die saubere Aufarbeitung und Plausibilität» des Ergebnisses bestätigen.

Von den insgesamt 6,2 Millionen Franken zugunsten des Kantons St.Gallen werden rund 176'000 Franken an direktbetroffene Gemeinden weitergeleitet. Diese haben bei Postauto selber Linien bestellt oder mit spezifischen Beiträgen zu deren Finanzierung beigetragen.

Postauto-Rückzahlungen in die Ostschweiz - Kanton St.Gallen: 6,2 Millionen Franken

- Kanton Thurgau: 1,6 Millionen Franken

- Kanton Appenzell Ausserrhoden: 1,2 Millionen Franken

- Kanton Appenzell Innerrhoden: 58'000 Franken



Im Kanton St.Gallen beteiligen sich von Gesetzes wegen sämtliche Gemeinden an den Kosten des Kantons für den öffentlichen Verkehr – seit 2012 mit 50 Prozent, vorher mit teilweise tieferen Anteilen. Deshalb werden auch alle Gemeinden von der Rückerstattung profitieren. Erste Berechnungen ergeben einen Betrag von weiteren 2,8 Millionen Franken für die Gemeinden. Die Abwicklung der Rückerstattung soll möglichst noch in diesem Jahr erfolgen beziehungsweise mit den ordentlichen Gemeindeanteilen 2018 verrechnet werden.

Die Rückzahlungen der Postauto werden sowohl beim Kanton wie auch bei den Gemeinden die laufende Rechnung verbessern. Eine zweckgebundene Verwendung dieser Gelder für den öffentlichen Verkehr ist nicht möglich.

Das Geld liegt bereit

«Wir wollen den Schaden wieder gut machen und die Rückzahlungen so unbürokratisch und schnell wie möglich leisten», sagte Post-Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller am Freitag vor den Medien in Zürich.

Für die Post sei das ein wichtiger Schritt in der lückenlosen Aufarbeitung und eine zentrale Voraussetzung für den Neuanfang, heisst es in einer Mitteilung. Für den Verwaltungsrat der Post sei von Beginn an festgestanden, dass jeder geschuldete Franken an die Geschädigten zurückgezahlt werde.

Unter Federführung des Bundesamtes für Verkehr (BAV) und zusammen mit der Konferenz der kantonalen öV-Direktoren (KöV) wurde vereinbart, dass Postauto insgesamt 188,1 Millionen Franken erschwindelte Subventionen zurückzahlen muss. Diese Millionen betreffen die Jahre 2007 bis 2018. Für die Jahre vor 2007 zahlt Postauto freiwillig zusätzliche 17,2 Millionen.

Für die Rückzahlung wurde eine Rahmenvereinbarung geschlossen, die nun noch von allen Kantonen einzeln abgesegnet werden muss. Das Geld liegt bei Postauto bereits zur Auszahlung bereit. Mit Hilfe von schwarzen Kassen hat Postauto jahrelang Subventionen erschwindelt.