Polizeimeldung Fahrzeugbrand bei Kriessern: Auto steht auf Autobahnraststätte in Vollbrand Am Mittwochnachmittag ist es auf einer Raststätte bei Kriessern zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Der 66-jährige Autofahrer konnte sein Auto unverletzt verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Auto bereits in Vollbrand – die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/dar) Am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr ist es auf der Autobahn A13 bei Kriessern zu einem Fahrzeugbrand gekommen, wie die Kantonspolizei vermeldet. Der 66-jährige Autofahrer stellte während der Fahrt einen Leistungsverlust an seinem Auto fest. Er fuhr beim Rastplatz Kriessern West von der Autobahn ab und konnte Rauch aus dem Motorraum wahrnehmen. Nachdem er ausgestiegen war, fing das Auto im Bereich des Motorraumes zu brennen an. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand es bereits in Vollbrand. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen stand die örtliche Feuerwehr sowie der Strassenunterhaltsdienst im Einsatz. Zur Klärung der Brandursache wurde das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen aufgeboten. Im Vordergrund steht ein technischer Defekt.