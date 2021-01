Polizeimeldung Die Bilanz nach erneutem Schneefall: 21 Verkehrsunfälle und fünf Verletzte auf den Strassen des Kantons St.Gallen Auf dem St.Galler Kantonsgebiet hat es am Mittwoch über 20 mal gekracht. Wegen stehengebliebener Lastwagen kam es zudem zu Verkehrsbehinderungen. Die Kantonspolizei rechnet mit weiteren Schneefällen.



Totalschaden nach einem Unfall in Ganterschwil. Bild: Kapo SG

(pd/lim) Auf den Strassen des Kantons St. Gallen ereigneten sich aufgrund des Schneefalls am Mittwoch über 20 Verkehrsunfälle. Die Hälfte davon konnte unter den Beteiligten gütlich geeinigt werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen. Meist blieb es bei Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen. Der gesamte Sachschadenbetrag könne noch nicht beziffert werden. Er dürfte weit über 100'000 Franken betragen.

Strasse zwischen Bütschwil und Ganterschwil gesperrt

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos in Ganterschwil verletzte sich ein 56-jähriger Mann leicht. Der andere Fahrer, ein 50-jähriger Mann, wurde mit unbestimmten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den beteiligten Autos entstand Totalschaden in der Höhe von rund 25'000 Franken. Die Strasse zwischen Bütschwil und Ganterschwil wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Lastwagen behindern den Verkehr

Wegen der teils schwierigen Strassenverhältnisse kam es zu über zehn Verkehrsbehinderungen wegen steckengebliebenen Lastwagen. Für die Strecken Gommiswald - Ricken, Neuhaus - Ricken, Wattwil – Ricken gilt laut Mitteilung bis auf weiteres ein Schneekettenobligatorium für den Schwerverkehr. Auf der Bergstrasse in Flums sowie der Amdenerstrasse in Amden sind Schneeketten für alle Fahrzeuge Pflicht.

Gemäss Wettervorhersage ist mit andauerndem Schneefall bis voraussichtlich Mittwochabend zu rechnen. Auf den Strassen ist weiterhin Vorsicht geboten.