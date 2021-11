Nach Schussabgabe in Walzenhausen: Polizei verhaftet den Gesuchten in Herisau – er war unbewaffnet

Am vergangenen Donnerstag hat ein Mann in Walzenhausen Drohungen gegen seine Partnerin ausgestossen. In der Folge war er flüchtig. Nun meldet die Ausserrhoder Kantonspolizei die Verhaftung des Gesuchten.