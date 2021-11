Polizei Tödlicher Unfall in Flumserberg: Mann stürzt mit Auto in Tobel Am Dienstagabend ist es in der Gemeinde Flumserberg zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und stürzte in den Tobelbach. Ein 60-jähriger Mann verstarb noch auf der Unfallstelle. Ein 52-jähriger Mann wurde schwer verletzt.

Am Dienstagabend vor 16.20 Uhr ist ein Auto auf der Fäschstrasse in Flumserberg von der Fahrbahn abgekommen und in den Tobelbach gestürzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Das Auto war in Richtung Acherwiese unterwegs. Auf der Höhe des Hotels Bergheim kam es gemäss Mitteilung von der Fahrbahn ab und fuhr über ein abfallendes Strassenbord. «Das Auto prallte anschliessend gegen das Brückengeländer der Tobelbachbrücke und stürzte in den Tobelbach», heisst es weiter.

Ein 60-jähriger Insasse wurde unter dem Auto eingeklemmt und verstarb noch auf der Unfallstelle. Ein 52-jähriger Insasse wurde schwer verletzt und musste von der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen werden. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen in der Region wohnhaften Schweizer.

Keine Zeugen

Die Unfallursache ist unklar. Der Unfall konnte gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei durch niemanden beobachtet werden. «Ebenfalls muss noch abschliessend geklärt werden, welcher der beiden Insassen das Auto gelenkt hatte», schreibt die Polizei. Mutmasslich handelt es sich beim Verstorbenen um den Fahrer des Autos.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, die zuständige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die AP3-Luftrettung. (kapo/dar)