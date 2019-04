Polizei in Grosseinsatz in St.Gallen: Frau kommt bei Gewaltverbrechen an der Ruhsitzstrasse ums Leben

Am späten Vormittag des Karfreitag sind die St.Galler Kantonspolizei und die Stadtpolizei an die Ruhsitzstrasse 7-29 in der Stadt St.Gallen ausgerückt. Ursache ist ein Tötungsdelikt.