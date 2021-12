Polizei Einbrecher, Familienstreitigkeiten und falsche Polizisten: So verlief der Heiligabend im Kanton St.Gallen Die Kantonspolizei St.Gallen hat nach eigenen Angaben einen ruhigen Heiligabend hinter sich. Ganz ohne Vorfälle verlief der Abend jedoch nicht. Nebst Einbrüchen und zwischenmenschlichen Problemen scheinen auch falsche Polizisten ihr Unwesen getrieben zu haben, bislang sind aber nur erfolglose Versuche bekannt.

Insgesamt vier Einbrüche vermeldet die Kantonspolizei St.Gallen am Tag von Heiligabend. Symbolbild

Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, wurden am Tag des Heiligabend insgesamt vier Einbrüche gemeldet:

In Mels war in eine Schreinerei eingebrochen und Bargeld in derzeit unbekannter Höhe gestohlen worden.

war in eine Schreinerei eingebrochen und Bargeld in derzeit unbekannter Höhe gestohlen worden. In Goldach wurde ein Einbruch in ein Restaurant und eine Wohnung an derselben Adresse gemeldet. Die unbekannte Täterschaft konnte Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken stehlen und hinterliess mehrere hundert Franken Sachschaden.

wurde ein Einbruch in ein Restaurant und eine Wohnung an derselben Adresse gemeldet. Die unbekannte Täterschaft konnte Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken stehlen und hinterliess mehrere hundert Franken Sachschaden. In Rorschach musste wegen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus ausgerückt werden, bei dem Schmuck in derzeit unbekanntem Wert gestohlen worden sein dürfte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Franken.

musste wegen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus ausgerückt werden, bei dem Schmuck in derzeit unbekanntem Wert gestohlen worden sein dürfte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Franken. Kurz vor Mitternacht wurde dann ein Einbruch in eine Wohnung in St.Margrethen gemeldet. Die Bewohnenden waren am Schlafen, während die Täterschaft in die Wohnung einstieg. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit dem Einsatz eines Personenspürhundes war erfolgreich. Der Diensthund konnte eine Fährte vom Tatort zum Bahnhof aufnehmen, wo zwei Personen beim Anblick der Polizei die Flucht ergriffen. Die beiden Personen konnten angehalten und festgenommen werden. Es handelt sich um zwei georgische Asylbewerber aus dem Kanton St.Gallen im Alter von 25 Jahren.

Mutmasslicher Einbrecher in Vilters gestellt

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, kam es auch in Vilters zu einem Vorfall. Einer Polizeipatrouille fiel eine Person auf, die Gegenstände hinter einem Gebäude in Vilters versteckte. Die männliche Person habe trotz eines Fluchtversuchs angehalten werden können. Wie sich herausstellte, führte der 16-jährige algerische Asylbewerber aus dem Kanton St.Gallen mutmassliches Deliktsgut auf sich und wollte dieses verstecken. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die sichergestellten Gegenstände aus mehreren Fällen von Diebstählen oder Einbrüchen stammen. Der Jugendliche wird sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen.

Zwei kleine Brände

In Oberuzwil und in Schwarzenbach gingen zwei Brandfälle glimpflich aus. In Oberuzwil kam es zu einem Brand in einer Sauna. Dieser konnte durch den Hausbesitzer selbständig gelöscht werden. Ein Angehöriger der Feuerwehr führte eine Kontrolle durch und konnte Entwarnung geben. In Schwarzenbach fing ein Adventskranz Feuer. Er konnte jedoch durch die Bewohnenden der Wohnung gelöscht und auf den Balkon befördert werden.

Familienstreits an Heiligabend

In insgesamt neun Fällen mussten Polizeipatrouillen wegen zwischenmenschlichen oder persönlichen Problemen ausrücken. Für den Heiligabend konnte in allen Fällen eine einstweilige Beruhigung in die Situation gebracht werden.

Die betroffenen Personen wurden auf bestehende Hilfsangebote aufmerksam gemacht oder in ärztliche Betreuung übergeben. Wo nötig wurden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft oder Berichte an Sozialbehörden verfasst.

Falsche Polizisten unterwegs

Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, seien an Heiligabend zudem falsche Polizisten «im Dienst» gewesen. Die Kantonspolizei St.Gallen hat vier Meldungen von Betrugsversuchen von falschen Polizisten erhalten, bei denen die Angerufenen glücklicherweise bemerkt haben, dass die aufgetischte Geschichte nicht stimmt. Auch an Weihnachten gilt, dass die Polizei niemals Bargeld und Wertgegenstände von Privatpersonen zur sicheren Aufbewahrung abholt. (Kapo/tn)