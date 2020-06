Plötzlich 13 «Gault Millau»-Punkte: Zwei Spitzengastronomen arbeiten für vier Monate im «Frauenhof» in Altstätten

Das bisherige «Frauenhof»- Pächterpaar Sabrina und Michael Batt wird weiterhin das Altstätter Restaurant Rathaus und das Casa Nero in Marbach führen. Als Inhaber der Rheintal Gastronomie AG betreiben sie zudem die Event Location Tobias Schmid AG in Berneck, ausserdem sind Batts landesweit im Catering tätig. Per 1. Januar 2021 übernehmen sie zusätzlich das Restaurant des Golfclubs Gonten, und in Mels sind Sabrina und Michael Batt in Zukunft für das Catering im Kongresshaus zuständig.

Die Restaurant Frauenhof AG arbeitet «mit Hochdruck» an einer Nachfolgelösung für den «Frauenhof». Dies sagt Verwaltungsratspräsident Roman Ammann. Man gehe davon aus, bis Ende Jahr alles geklärt zu haben. Nachdem etliche Anfragen von Interessierten eingegangen seien, sei man noch daran, Gespräche mit potenziellen Nachfolgepächtern zu führen, sagt Ammann. Nach dem Abschied der jetzigen Pächter werde das Restaurant noch eine Art Facelifting erhalten – hier und da würden kleinere Erneuerungsarbeiten vorgenommen. Die beliebten «Frauenhof»-Konzerte werden nach der Coronazeit bereits heute Donnerstag, 11. Juni, fortgesetzt, unter Einhaltung des nötigen Schutzkonzepts. Der heutige Anlass mit Goran Kovačević und den Lenzin Brothers ist allerdings ausverkauft. Nächste Gäste der Lenzin Brothers sind das Appenzeller Echo (Do, 2. Juli) sowie Karin Streule (9. Juli). (gb)