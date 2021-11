universität st.gallen «Die HSG soll weiterhin unsere Perle sein»: Kanton St.Gallen gibt seiner Wirtschaftsuniversität vorsichtig neue Regeln Die St.Galler Regierung schickt das neue Universitätsgesetz in die Vernehmlassung. Im heiklen Balanceakt zwischen regionaler Verankerung und internationaler Ausstrahlung sowie zwischen staatlicher Unterstützung und privater Förderung verstärkt es die Aufsicht und Kontrolle – und lässt dem «Erfolgsmodell HSG» doch viel Spielraum.

Nach der Präsentation des neuen Universitätsgesetzes gefragte Interviewpartner: Stefan Kölliker, St.Galler Regierungsrat und Bildungschef (hinten), und Bernhard Ehrenzeller, Rektor der Universität St.Gallen.

Bild: Donato Caspari

Skandale, Verfehlungen und problematische Mandate einzelner Professoren: Die HSG schrieb mehrfach Schlagzeilen – allerdings nicht die gewünschten. Die Vorfälle machten eines deutlich: Bei den Kontrollmechanismen, den Zuständigkeiten und den Verantwortlichkeiten liegt an der Universität St.Gallen einiges im Brachen. Die Überarbeitung des Universitätsgesetzes erhielt dadurch eine ungeahnte Brisanz und Dringlichkeit. Klärungen, Entflechtungen, Präzisierungen tun not. Nun liegt das neue, mit Spannung erwartete Gesetz vor. Die Grundsatzfrage eines Ausbaus zur Volluniversität wurde ebenso klar abgelehnt wie die Hochschulautonomie und die ausgeprägte Selbstverwaltung bekräftigt: Die HSG bleibe eine Wirtschaftsuniversität mit internationalem Topniveau, wie Regierungspräsident Marc Mächler und Bildungsdirektor Stefan Kölliker an der Medienorientierung betonten. «Die einzige Universität im Osten der Schweiz soll weiterhin eine Perle sein.»

Das sind die wichtigsten Anpassungen und Aussagen:

Die Stellung des Rektors (oder einer künftigen Rektorin) wird klar gestärkt. Er hat Aufsichts- und Weisungskompetenzen gegenüber den Instituten und kann Vorgaben für Nebenbeschäftigungen und Spesen erlassen. Neu wird der Rektor für vier statt wie bisher zwei Jahre gewählt, und die Stelle wird nicht mehr aus dem Lehrkörper der HSG besetzt, sondern international ausgeschrieben. Damit komme man in ein «Spannungsfeld» mit der regionalen Verankerung, sagt Bildungsdirektor Stefan Kölliker, doch sollte die Rektoratsleitung von den Gegebenheiten der Schweiz eine Ahnung haben. Die Wahl muss von der Regierung genehmigt werden.

Die Institute sind ein Markenzeichen und Erfolgsfaktor der HSG, vor allem wegen ihres Praxisbezugs und der Erwirtschaftung von Drittmitteln. Ihnen verdankt sie einen grossen Teil ihres internationalen Rufs als «Exzellenzuni», doch waren die Institute auch Ort der Spesenexzesse und anderer Skandale und somit Grund für Reputationsschaden. Ihre künftige Rolle wurde denn auch «intensiv diskutiert». Im neuen Gesetz bleiben die Institute teilautonome Einheiten innerhalb der HSG (und werden also keine eigenen Firmen oder gar AG). Die Geschäftsleitenden Ausschüsse werden aufgelöst, neu trägt die Direktion die Strategie- und Finanzverantwortung. Die Aufsicht über die Institute übernimmt neu das Rektorat: Es kontrolliert die gesamtuniversitären Vorgaben wie Honorare, Spesen oder Nebenbeschäftigungen. Zudem kann es Richtlinien zu Aufträgen oder zum Umgang mit Institutsvermögen erlassen.

Heute gehören dem obersten strategischen Führungsorgan elf Personen an; künftig sollen es noch sieben bis neun sein. Diese sollen neu nach rein fachlichen Kriterien gewählt werden – und zwar durch die Regierung. Mit einem Vorbehalt: Die neuen Unirätinnen und Uniräte müssen vom Kantonsparlament bestätigt werden oder eben nicht. Die Dominanz der Parteien ist mit dem neuen Gesetz vorbei; heute bestimmt die Stärke der Parteien im Kantonsparlament die Zusammensetzung des Unirats. Was politisch zu reden geben wird: Die Bildungschefin oder der Bildungschef wird auch künftig den Universitätsrat präsidieren. Damit sei die Verbindung zu den nationalen Bildungsgremien sichergestellt, aber auch die regionale Verankerung gewährleistet (rein theoretisch können künftig alle Uniratsmitglieder Auswärtige sein).

Oberstes akademisches Organ bleibt der Senat. Doch seine Zusammensetzung ändert sich. Bislang war das Gremium klar von den Professorinnen und Professoren dominiert. Sie verlieren an Einfluss, ihnen stehen neu noch 60 Prozent der Sitze im Senat zu. 40 Prozent der Sitze entfallen auf Fortgeschrittene Forschende und Lehrende (wie der Mittelbau neu bezeichnet wird) und auf Studierende und Doktorierende – dies zu je 45 Prozent. Die restlichen 10 Prozent gehen neu an administrativ-technisches und akademisch-wissenschaftliches Personal. Zudem wird ein 30-köpfiger Senatsausschuss gebildet. Er soll den Senat von «Alltagsgeschäften» entlasten und übernimmt zu weiten Teilen die Aufgaben und Kompetenzen des heutigen Senats, etwa Promotions-, Prüfungs- und Studienordnung.

Die HSG hat als eine der ersten Universitäten ein Weiterbildungszentrum eingerichtet, doch mittlerweile ist die nationale und weltweite Konkurrenz gewachsen. «Irgendwann kämpfen alle um die gleichen Leute», sagt der Rektor. Deshalb ist die Weiterbildung neu als Aufgabe der HSG im Gesetz festgehalten und gibt es eine Weiterbildungsstrategie für die gesamte Uni inklusive Executive School und Institute. Eine Weiterbildungskommission regelt und koordiniert die Angebote.

Mit ihren selbst erwirtschafteten Finanzen kann sich die Universität künftig an Spin-offs beteiligen. Dies sei heute «gang und gäbe», etwa an der ETH Zürich, und trage der «unternehmerischen Ausrichtung der HSG», aber auch dem neuen Lehr- und Forschungsbereich Informatik Rechnung. Auch an öffentlich- und privatrechtlichen Organisationen, etwa am Innovationspark Ost, sollen Beteiligungen möglich sein. Die Vorschriften dafür erlässt der Unirat – und er muss sie der Regierung zur Genehmigung vorlegen.

Im Balanceakt zwischen der staatlichen Unterstützung und der künftig noch zunehmenden privaten Finanzierung (Drittmittel) lässt die Regierung manche strittigen Punkte des «Erfolgsmodells HSG» im Gesetz unangetastet, namentlich die Begrenzung der Drittmittel und die Abgabepflicht für einen Teil der Nebeneinkünfte von Professorinnen und Professoren, wie sie die Universitäten Zürich und Neuenburg kennen. Grundsätzlich gilt das kantonale Personalrecht, Ausnahmen sind zulässig, wenn es «die besonderen Verhältnisse der HSG» erfordern – etwa wenn es bei der Anstellung um die Konkurrenz mit der Privatwirtschaft geht.

Die öffentliche Vernehmlassung ist eröffnet, Rückmeldungen sind bis Ende Januar 2022 möglich. Im Spätsommer nächsten Jahres will die Regierung das Gesetz dann verabschieden. Das Kantonsparlament wird 2023 darüber beraten, auf Anfang 2024 soll es in Kraft treten.