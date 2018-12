Pflegenotstand soll entschärft werden

Viele Berufsleute in der Pflege bleiben nicht lange in der Branche. Fast die Hälfte der ausgebildeten Pflegefachpersonen steigt innerhalb von sieben Jahren aus. Die Konsequenz ist eine Verdoppelung des jährlichen Nachwuchsbedarfs. Bereits während der Ausbildung werde über den Berufswechsel nachgedacht, lauteten die Ergebnisse einer Unia-Umfrage vor drei Jahren.

Die Gewerkschaft hat mehr als 1000 Auszubildende und Studierende in der Deutschschweiz befragt. Darunter waren 45 Prozent der Ansicht, sie würden in zehn Jahren kaum noch im Beruf arbeiten. Bei den Studierenden an den Höheren Fachschulen (dreijähriges Studium mit Diplom) sind es 32 Prozent. Sie fühlen sich in ihrer Ausbildung aber erheblich besser unterstützt, als ihre Kolleginnen und Kollegen, die in der Berufsbildung zur Fachangestellte Gesundheit (dreijährige Lehre mit Fähigkeitszeugnis) oder zur Assistentin Gesundheit und Soziales (zweijährige Lehre mit Attest) sind.

Ungenügende Löhne; regelmässige Überstunden

Als Begründung geben die Gesundheitsangestellten zu 68 Prozent ungenügende Löhne an sowie die Zahl der regelmässig zu leistenden Überstunden. Und sie könnten ihre Patientinnen und Patienten nicht so pflegen, wie es ihren Vorstellungen entspräche und sie es eigentlich gelernt hätten. Durch Personal- und Zeitmangel müssten sie ihre Ansprüche herunterschrauben. Vor allem in der Langzeitpflege und bei der Spitex gaben fast die Hälfte der Auszubildenden an, sie hätten schon ihre Aufgaben und Kompetenzen überschreiten müssen. Beinahe schon überraschend ist daher ein weiteres Ergebnis der Umfrage: 85 Prozent der Berufseinsteigerinnen und -einsteiger empfinden ihre Aufgabe dennoch als «sinnvoll und erfüllend».

«Wir müssen die Berufsangehörigen irgendwie im Beruf behalten können», sagt daher auch Edith Wohlfender vom SBK. Vor allem die Berufsausübung als junge Mutter erfordere einen extremen Spagat. Sie verlangt daher flexiblere Arbeitszeitmodelle und eine bessere ­familienergänzende Betreuung. Ausserdem sei eine Mitsprache bei den Dienstplänen grundlegend. (sib)