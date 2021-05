Pflegebereich Thurgauer Regierungsrat greift Gesundheitsbranche unter die Arme Der Regierungsrat hat beschlossen, Pflegeheime und Spitex-Organisationen für entstandene Mehrkosten im vergangenen Jahr wegen Covid-19 zu unterstützen. Er rechnet mit Kosten von bis zu 6 Millionen Franken.

Das Pflegepersonal hatte seit Ausbruch der Pandemie viel Mehraufwand durch Schutzkonzepte und Personalausfälle. Bild: Britta Gut

(red) Leistungserbringer im Gesundheitswesen haben eine zentrale Funktion in der Bewältigung der durch das Coronavirus (Covid-19-Pandemie) ausgelösten Erkrankungen. Die Pflegeheime, Spitex-Organisationen und in eigener fachlicher Verantwortung tätigen Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner mussten seit dem 16. März 2020 auf behördliche Anordnung die Branchenschutzkonzepte in der Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner und der Klientinnen und Klienten erarbeiten und umsetzen.

Überstunden, Personalausfälle, Schutzmaterial

Die Covid-19-bedingten Personalausfälle mussten kompensiert und die an Covid-19 erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner aufwendig gepflegt werden. Schutzmaterial musste beschafft und sicher eingesetzt werden. Ausserdem wurden Verzichtsplanungen erarbeitet und nötigenfalls in Kraft gesetzt. Diese Mehrkosten sind in der ordentlichen Finanzierung der Leistungen gemäss dem Gesetz über die Krankenversicherung nicht gedeckt.

Deshalb hat der Regierungsrat beschlossen, ausgewiesene Mehrkosten zu entschädigen. Die Unterstützungsbeiträge für 2020 sollen vollumfänglich durch den kantonalen Covid-19-Kredit getragen werden. Ausserdem rechnet der Kanton nur diejenigen Kosten an, die bei Unternehmen ausserhalb des Gesundheitsbereichs nicht anfallen. Es ist mit Kosten für den Kanton Thurgau von bis zu 6 Millionen Franken zu rechnen. Angerechnet werden können Personalmehrkosten, Sachmehrkosten oder Erlösausfälle der Tages- und Nachtstrukturen. Das Departement für Finanzen und Soziales hat mit den Branchenvertretern genaue Richtlinien festgelegt.