«Pfadi isch eifach cool»: Die Sulgener Pfader befreien an ihrem Schnuppernachmittag Rapunzel aus einem Turm Am Samstag lud die Pfadi Buchenberg AachThurLand zu einem Schnuppernachmittag ein.

Rapunzel ist auf dem Dach des Heims der Pfadi Buchenberg und kann nur mit Hilfe der spielenden Kinder befreit werden. Bild: Monika Wick

Rapunzel sitzt auf ihrem Turm und jammert herzerweichend. «Ich will abe zu eu und mit eu spiele», ruft sie mehrmals. Als ein Helikopter über ihrem Turm kreist, fleht sie sogar ihn an, sie zu retten. Doch alles hilft nichts, Rapunzel sitzt in ihrem Turm fest. Ihre letzte Hoffnung sind die Kinder, die unterhalb des Turms spielen. Sie sollen helfen, den Schlüssel zum Turm zu finden, um Rapunzel zu befreien.

In Wirklichkeit ist Rapunzel Rebecca Bruggmann, die auf dem Dach des Heims der Pfadi Buchenberg AachThurLand beim Sportplatz «Im Grund» sitzt. Für den Schnuppernachmittag der Pfadi schlüpfte sie zusammen mit ihren Leiterkollegen in die Rollen von Rapunzel, Prinz Flynn Rider, Turmwächterin Henriette, Hofkoch Ivan oder der bösen Stiefmutter.

Kantonalter Pfaditag wurde abgesagt

«Heute hätte eigentlich der kantonale Pfaditag stattfinden sollen. Da er aber abgesagt werden musste, führen wir einen Schnuppertag durch», erklärte Abteilungsleiterin Flavia Mühlethaler. Das Programm, das die Leiter vorbereitet hatten, schien den Kindern zu gefallen. Schon bei der Ankunft beim Pfadiheim amüsierten sie sich über die verschiedenen Charaktere, von denen sie erwartet wurden.

Etwas zögerlicher zeigten sich Kinder, die zum ersten Mal an einem Pfadi-Nachmittag teilnahmen. Bei einigen flossen gar bittere Tränen. Trotz des Schlachtrufes «Rixus, Pixus, eins zwei drei, jetzt beginnt die Heulerei» versiegten diese aber bald. Inbrünstig beteiligten sich die Kinder, darunter zirka 15 Neulinge, an den zu bewältigenden Aufgaben zur Befreiung von Rapunzel. Neben einer Runde Schnappball zum Üben der Reaktion mussten die Kinder verschiedene Rätsel lösen.

Ihre Bemühungen wurden belohnt. Nach zweieinhalb Stunden erfüllten sie Rapunzels Wunsch und befreiten sie aus dem Turm. Lean besucht die Pfadi seit etwa zwei Jahren. Besonders schätzt der neunjährige Junge aus Sulgen das gemeinsame Spielen im Wald. «Pfadi isch eifach cool», fasst er zusammen.