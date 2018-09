Peter Hartmann tritt als Fraktionspräsident im St.Galler Kantonsrat zurück Nach sechs Jahren ist Schluss: Peter Hartmann hat seinen Rücktritt als SP-Grünen-Fraktionspräsident angekündigt. Wer sein Nachfolger wird, will die Fraktion nächsten Dienstag bekannt geben. Tim Naef

Peter Hartmann an einer Kantonsratsession im April 2018. (Bild: Regina Kühne)

(pd/tn) Der Flawiler Gewerkschaftssekretär war im Jahr 2000 in den St.Galler Kantonsrat gewählt worden. 2012 beerbte er Barbara Gysi an der Fraktionsspitze. Gysi trat damals die Nachfolge von Paul Rechsteiner im Nationalrat an.