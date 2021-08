Perseiden «Zwischen 50 und 100 Sternschnuppen pro Stunde»: In der Nacht auf Freitag lohnt es sich, in den Himmel zu schauen In der Nacht vom Donnerstag, 12. August, auf den Freitag sind am Nachthimmel massenhaft Sternschnuppen zu beobachten. Die Perseiden, ein jährlich auftretender Meteorstrom, machen dies möglich. Doch wo gibt es in St.Gallen und Umgebung die besten Plätze, um das Naturspektakel zu verfolgen?

In der Nacht auf den 13. August sind besonders viele Sternschnuppen am Himmel zu beobachten. Verantwortlich dafür sind die Perseiden, die am 12. August jeweils ihren Höhepunkt erreichen. Bild: Gian Ehrenzeller/ KEYSTONE

Wer dieser Tage nachts in den Himmel schaut, wird mit Sternschnuppen belohnt. Der August befindet sich nämlich im Zyklus der sogenannten Perseiden, eines Meteorstroms, der jährlich im August mit der Erde kollidiert und für überdurchschnittlich viele Sternschnuppen sorgt. Den Höhepunkt dieser Perseiden bildet aber dieser Donnerstag, der 12. August.

Auch Wetter und Mondstand spielen mit

Doch wie viele Sternschnuppen kann man in dieser Nacht erwarten? Men Schmidt, Vorsteher der Astronomischen Vereinigung St.Gallen (AVSG), schätzt:

«Zwischen 50 und 100 Sternschnuppen pro Stunde werden es wohl sein.»

Dazu müsse aber das Wetter mitspielen und kein Mondlicht vorhanden sein. Beides ist derzeit gegeben: «Die Nächte bis und mit Freitag sind meistens klar und dazu nicht allzu frisch. Einer Nacht draussen steht also nichts im Wege», sagt Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews zu «FM1Today». Ausserdem stehe der Mond derzeit gut. Am 8. August war laut Mondkalender Leermond, dann ist es am Himmel generell noch dunkler.

Wer besonderes Glück hat, erlebt Donnerstagabend ein weiteres sehenswertes Ereignis. Schmidt sagt:

«In seltenen Fällen gibt es sogar einen Sternschnuppenregen, der dem Bouquet einer Feuerwerksrakete gleicht.»

Was sind Perseiden? Die Perseiden sind ein Meteorstrom, der aus Überbleibseln eines alten Kometen mit dem klingenden Namen 109P/Swift-Tuttle besteht. Jedes Jahr im August zieht die Erde auf ihrer Laufbahn an der Staubspur des Kometen vorbei. «Sternschnuppen entstehen, wenn ein Staubteilchen mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eindringt und die Luftmoleküle entlang seiner Bahn ionisiert werden. Wir nehmen dies als Leuchten wahr», erklärt Men Schmidt von der Astronomischen Vereinigung St.Gallen (AVSG). Die Perseiden-Teilchen würden mit rund 60 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre eintauchen. Hochgerechnet sind das satte 216'000 Kilometer die Stunde! Die Perseiden dauern vom 17. Juli bis zum 24. August und haben ihren Höhepunkt in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Im Volksmund werden sie auch Laurentiustränen genannt. Dies, weil das Erscheinen des Meteorstroms mit dem Fest des Heiligen Laurentius am 10. August zusammenfällt. Dieser erlitt 258 nach Christus den Märtyrertod auf glühendem Rost.

Je weniger Lichtquellen, desto besser

Doch wo lassen sich die Sternschnuppen denn am besten beobachten? «Generell kann gesagt werden, dass man einen Standort abseits von Streulicht — Dörfer und Städte, Strassenbeleuchtungen und dergleichen – wählen soll. Ausserdem sollte der Blick nach Nordosten gewährleistet sein», sagt Schmidt. Er empfiehlt beispielsweise den Unteren Brand in St.Georgen, wo auch die Sternwarte der Kantonsschule angesiedelt ist.

Grundsätzlich gilt: Raus aus der Stadt und in die Höhe. Je höher hinaus, desto besser. So ist nämlich ein grösserer Teil des Himmels sichtbar. Ideal ist es, wenn man die Sternschnuppen an einem Ort beobachtet, an dem möglichst wenige Lichtquellen sind. Beispielsweise auf Drei Weieren oder auf der eigenen Dachterrasse – sofern vorhanden. Mit der Light Pollution Map lässt sich übrigens ermitteln, welche Orte frei von Lichtverschmutzung sind.