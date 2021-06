People Die First Lady in St.Galler Mode: Jill Biden trägt beim Treffen mit Herzogin Catherine ein Kleid von Akris Looks des St.Galler High-Fashion-Labels Akris sind beliebt bei Frauen der oberen Zehntausend: Dies zeigt sich am Wochenende am Rande des G-7-Gipfels in Cornwall. Jill Biden, Gattin von US-Präsident Joe Biden, zeigt sich beim Treffen mit der Duchess of Cambridge in einem weissen Kleid von Akris.

Unter ihrem knallpinken Blazer trägt First Lady Jill Biden ein weisses Kleid von Akris. Bild: Aaron Chown/AP

Erst war sie Second Lady, seit Anfang Jahr First Lady. Und jetzt trägt sie feinsten Stoff aus der Ostschweiz: Jill Biden, Doktorin in Erziehungswissenschaft, Ehefrau von US-Präsident Joe Biden, tritt an einer Veranstaltung am Rande des G-7-Treffens in einem weissen Kleid des St.Galler Modelabels Akris auf.

Zusammen mit Herzogin Catherine, Ehefrau von Prinz William, hat sie am Samstag eine Grundschule in Cornwall besucht. Es ist ein Treffen in Pinktönen: Während die Herzogin ein magentafarbenes Kleid mit Gürtel trägt, ist Jill Biden in einen pinken Blazer gekleidet, den sie über dem weissen Akris-Kleid trägt. Kostenpunkt? Unklar. Angaben auf britischen People-Plattformen, welche die Kleidungsstücke in allen Details analysieren, schwanken zwischen rund 3000 und 3700 Dollar.

Der Inhalt des Treffens? Die Duchess of Cambridge und Jill Biden weisen bei ihrem Besuch auf die Bedeutung der frühen Kindheitsjahre hin. «Wenn wir eine starke Gesellschaft wollen, müssen wir sicherstellen, dass diejenigen, die Kinder aufziehen und betreuen, die Unterstützung erhalten, die sie brauchen», erklären die beiden. An der besuchten Schule werden auch traumatisierte Kinder unterrichtet.

Vom Bundeshaus bis ins Weisse Haus

Jill Biden ist nicht die erste First Lady, die Akris trägt. So präsentierte sich Michelle Obama vor drei Jahren in einem blauen Hosenanzug des St.Galler High-Fashion-Labels. Ohnehin sind die Kollektionen beliebt bei Frauen aus der High Society, vom Bundeshaus bis in die Königshäuser und das Showbusiness: So ist beispielsweise Fürstin Charlène von Monaco bekennende Akris-Kundin und Freundin des St.Galler Hauses. Sie sitzt bei Akris-Shows oft in der ersten Reihe. Auch Nicole Kidman, Angelina Jolie, Rihanna oder alt Bundesrätin Doris Leuthard wurden schon in Kleidern von Akris gesichtet.