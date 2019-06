Pensionär brutal verprügelt - Gericht verhängt unbedingte Haftstrafen

Das Gericht in Feldkirch hat einen Mann verurteilt, der einen Senior zusammengeschlagen und ausgeraubt hatte. Der Schläger erhielt 13,5 Jahre. Eine Haftstrafe gibt es auch für einen Komplizen. Christiane Eckert

Ein Bettler und sein Komplize haben einen 65-jährigen Mann brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. (Bild: Getty)

Anfang Dezember 2018 wird im vorarlbergischen Alberschwende ein 65-jähriger Pensionist nachts von zwei Einbrechern überfallen und misshandelt. Zwei Tage vor dem Überfall war der 33-Jährige Rumäne bei dem Mann und erbettelte 100 Euro. Wie schon so oft zuvor. Und selbst am Tag des Überfalles belästigte der Rumäne den Wälder. Mit Erfolg, denn: Auch dieses Mal waren die 250 Euro schnell «verdient».

Der Rentner war stets grosszügig, der Bettler brachte hin und wieder auch seine Familie mit. Mit Ehefrau, dem elfjährigen Sohn und der zweieinhalbjährigen Tochter versuchte der Clan, Eindruck auf dem einst landwirtschaftlichen Hof zu machen. Immer wieder zeigte sich der Bregenzerwälder mitfühlend. In Summe dürften mindestens 1000 Euro zusammengekommen sein. Doch all die Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit halfen dem Mann rund zehn Stunden später nichts, als er hilflos am Boden lag und man auf ihn eintrat. Der Bettler und sein Komplize waren gierig, vermuteten, man könnte noch mehr holen.

Foto des Opfers auf Facebook

Einer der Haupttäter hatte in der Vergangenheit auf Facebook gepostet, wie er ein ganzes Büschel Geld aufgefächert in die Kamera hält. Zwanzig bis dreissig Hunderter dürften zu sehen sein. Auch von dem brutalen Raub gibt es ein Foto, angefertigt von dem 26-jährigen Komplizen des Mannes. Es zeigt das blutüberströmte Opfer in jener Tatnacht. Warum dieses Foto angefertigt wurde? «Eventuell um zu prahlen oder andere einzuschüchtern», ist wohl laut Opferanwalt Stefan Denifl das Motiv.

Im Prozess gestern Donnerstag schwächen alle ihre Täterrolle ab. Der 22-jährige Fahrer zum Beispiel, der bereits vier Vorstrafen hat und nun aktuell in Rumänien zu einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt wurde. Er will von dem brutalen Überfall nichts gewusst haben, sei nur in den Bregenzerwald gefahren und habe sich bereitgehalten, die zwei Chauffierten wieder abzuholen. Von einem schweren Raub habe er nichts geahnt. Aber selbst der Täter, der vom Opfer eindeutig als Schläger erkannt wurde, spielt seine Rolle herunter: «Als ich kam, lag der Mann bereits blutverschmiert am Boden, ich habe ihm aufgeholfen und ihm das Gesicht gewaschen», sagt er. «Ich wollte das nicht, das ist nicht meine Sache. Er war ein guter Mann und immer grosszügig», sagt derjenige, der dem Opfer ins Gesicht trat und ihn mit Fäusten schlug.

Der 65-Jährige hatte unzählige komplexe Trümmerbrüche und wäre durch das Anschwellen der Atemorgane beinahe erstickt. Die Raubbeute des brutalen Überfalls betrug 300 Euro.

Unbedingte Haftstrafen

Die Sanktionen fielen angesichts der Brutalität hart aus: Der sechsfach vorbestrafte 33-jährige Haupttäter erhält 13,5 Jahre unbedingte Haft. Das ist jener Mann, der immer wieder als Bettler den Hof aufsuchte. Der elffach vorbestrafte Komplize, der an den Schlägen beteiligt war, erhält neun Jahre und neun Monate unbedingte Haft. Dieser Täter hat neben der österreichischen Haft noch die Strafe in seiner Heimat zu verbüssen. Dort wurden ihm für andere Straftaten – unter anderem Erpressung – vier Jahre und drei Monate auferlegt.

Auch der 22-jährige Fahrer muss in Haft. Der vierfach Vorbestrafte erhält wegen schweren Raubes sechs Jahre und sechs Monate. Und auch auf ihn wartet in Rumänien eine weitere Sanktion. Er muss sich somit mit zusätzlichen 20 Monaten Gefängnis abfinden. Dem Opfer wurden 10 753 Euro zugesprochen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.