Eisenbahn Peinliche Premieren-Panne: Elektrischer Zug von Zürich nach München wird auf der Erstfahrt falsch umgeleitet und muss abgeschleppt werden Rund zwei Jahrzehnte musste auf die Elektrifizierung und damit Beschleunigung der Allgäu-Strecke gewartet werden – dann wurde der erste Zug aufs falsche Gleis geleitet. Der Grund für die Panne wird noch abgeklärt.

Erste Einfahrt des Astoro in St.Gallen. Bilder: Peter Hummel

Die Geschichte ist fast zu unglaublich, um wahr zu sein: Rund zwei Jahrzehnte musste auf die Elektrifizierung und damit Beschleunigung der Allgäu-Strecke gewartet werden – und dann gelangt der Jungfernzug von Zürich nach München am Sonntagmorgen nicht an sein Ziel, weil er in Hergatz, mitten in der «Allgäuer Pampa», ausgerechnet auf ein Gleis ohne Fahrdraht geleitet wird.

Der Zug wurde auf ein Gleis ohne Fahrdraht geleitet.

Die Umstände waren an sich schon unerfreulich genug: Die Eröffnungsfeier mit einem festlichen Staatsakt in Lindau war Corona-bedingt schon länger abgesagt; mit den jüngsten verschärften Einreiserestriktionen in Bayern entfielen nicht nur die Zaungäste, sondern grossenteils auch die Fahrgäste. Gerade mal ein gutes Dutzend Passagiere verloren sich auf der Erstfahrt nach München im 430-plätzigen elektrischen Triebzug Astoro (italienisch für Habicht – weil dieser Zug bisher im Italienverkehr eingesetzt wurde).

Das Nieselwetter passte auch noch zur unfestlichen Szenerie. Wieso der Premierenzug 20 km hinter Lindau, an der Abzweigung von der alten Stammstrecke über Kempten und der neu ausgebauten Linie, aufs falsche Gleis geriet, ist gemäss DB-Sprecher Michael-Ernst Schmidt Gegenstand von Abklärungen. Trotz Corona konnten nämlich im Herbst alle Testfahrten planmässig durchgeführt und die Stecke im November technisch abgenommen werden.

Würdigung des Lokpersonals auf einem früheren Wagenschild.

Zugbetrieb war unterbrochen

Glück im Unglück war, dass der österreichische Lokführer den Zug bahnsteiggenau anhalten konnte und so die Fahrgäste problemlos den Zug verlassen konnten. Wegen der beschädigten Fahrleitung war der normale Zugbetrieb bis 15 Uhr unterbrochen; mehrere Eurocity-Verbindungen fielen deshalb aus. Der fehlgeleitete Astoro musste wegen eines defekten Stromabnehmers abgeschleppt werden.

Der noch ungastliche neue «Haltpunkt» Lindau-Reutin

Ungemütlich wurde es nicht nur für die gestrandeten Passagiere in Hergatz, sondern auch die vergeblich Wartenden in Reutin. Im Moment präsentiert sich der neue Lindauer «Hauptbahnhof» nämlich nicht mehr als ein «Haltepunkt»: Statt eines bedienten Schalters gibt es nur eine (noch verschlossene) Video-Schalterbox, aber keinen Kiosk und keine Imbissecke, nicht einmal eine geschützte/geheizte Wartehalle.

Der verkommene einstige Bahnhof soll in absehbarer Zeit abgerissen werden. Doch bis die mit privaten Investoren geplante Neuüberbauung der weitläufigen Bahnbrache fertiggestellt ist, dürfte es noch Jahre dauern.