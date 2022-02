Parteispitze Fraktionspräsidium der FDP: Susanne Vincenz-Stauffacher nimmt sich aus dem Rennen Die FDP Schweiz sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Fraktionschef Beat Walti. Im Gespräch war auch die St.Galler Nationalrätin Susanne Vincenz. Sie verzichtet nun aber auf eine Kandidatur.

Das Präsidium der FDP-Frauen hat für Susanne Vincenz-Stauffacher Priorität. Peter Klaunzer/Keystone

Die FDP braucht eine neue Führungsperson im Bundesparlament: Der Zürcher Nationalrat Beat Walti tritt als Fraktionschef zurück. Heute Dienstag läuft die Bewerbungsfrist für seine Nachfolge ab.

Im Gespräch war auch die St.Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher. Sie verzichtet nun aber auf eine Kandidatur, wie sie auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt:

«Ich habe mich entschieden, trotz grossem Interesse an diesem Amt und sehr wertschätzender Unterstützung aus dem Kreis der Fraktionsmitglieder nicht fürs Fraktionspräsidium zu kandidieren.»

«Sehr gute Kandidaten» aus der Romandie

Vincenz nennt zwei Hauptgründe für ihren Entscheid. Der erste betrifft die Herkunft: Die Westschweizer Freisinnigen möchten den Sitz in ihre Sprachregion holen. «Ich anerkenne den nachdrücklich angemeldeten Anspruch der Groupe Latin an diesem Amt», so Vincenz. Mit Olivier Feller (Waadt) und Damien Cottier (Neuenburg) stünden zwei sehr gute Kandidaten mit interessanten Profilen zur Verfügung.

Der zweite Grund: Vincenz möchte Präsidentin der FDP-Frauen Schweiz bleiben. Die parallele Ausübung des Amtes als Fraktionschefin und des Frauenpräsidiums erscheine nicht ideal:

«Bei dieser Ausgangslage gebe ich dem Frauenpräsidium den Vorrang. Es ist mir wichtig, dass wir uns auch zukünftig pointiert äussern können.»

Zudem seien die FDP-Frauen aktuell mit der Volksinitiative zur Einführung der Individualbesteuerung und damit mit einem sehr wichtigen Projekt unterwegs. «Auch sonst haben wir noch viele Pläne, um Frauen für die FDP zu begeistern.»

Kampfwahl am 18. Februar

Einstweilen konnte sich die Romandie bislang nicht auf einen Kandidaten für das Fraktionspräsidium einigen: In einer Sitzung der welschen FDP-Parlamentsmitglieder erhielten Feller und Cottier fast gleich viele Stimmen. Die Groupe Latin hat der Bundeshausfraktion nun eine offene Wahl vorgeschlagen. Die NZZ und der «Tages-Anzeiger» warfen angesichts dieser Uneinigkeit die Frage auf, ob am Ende vielleicht doch Susanne Vincenz die «lachende Dritte» sein werde. Jetzt ist klar: Dazu kommt es nicht.

Die Wahl des neuen Fraktionspräsidiums findet am 18. Februar statt. Der Wechsel an der Fraktionsspitze soll bereits auf die kommende Frühjahrssession stattfinden.