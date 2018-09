Das St.Galler Kantonsparlament vertagt die Spitaldebatte Die Spitalvorstösse stapeln sich. Sie wären beratungsreif, aber es fehlte die Zeit – zum Ärger der FDP. Regula Weik

Das Parlament verlor viel Zeit auf der Strasse: Die Verkehrsdebatte zog sich in die Länge, und das Sessionsende rückte näher. So war das Verdikt schliesslich klar: Die Diskussion über die zahlreichen, von der Regierung beantworteten Vorstösse zur aktuellen Spitaldebatte wird vertagt. Materiell ist dies nicht weiter tragisch; Entscheide kann das Parlament derzeit ohnehin keine fällen – weder in dieser noch in der nächsten Session. Bis seine Meinung zu konkreten Vorschlägen gefragt ist, werden noch Monate vergehen. Dennoch ist die Verschiebung nicht ganz unproblematisch: Die Novembersession ist bereits reich befrachtet – auch ohne Spitalvorstösse. Budget 2019, Umsetzung der Steuervorlage 17, Familien-Initiative von CVP und SP samt allfälligem Gegenvorschlag, Campus Platztor der Universität St. Gallen, Bericht zur NOK – das Parlament wird im November beim Beratungstempo einen Gang hochschalten müssen, um all diese Geschäfte bewältigen zu können.

Die «Denkpause» bei den Spitälern Altstätten (Bild) und Wattwil hat ein juristisches Nachspiel. (Bild: Benjamin Manser)





FDP versucht, Druck zu machen, und scheitert

Unzufrieden mit der Verschiebung der Spitaldebatte ist die FDP. Sie hatte versucht, andere Fraktionen davon zu überzeugen, den gestrigen Sessionstag zu verlängern – und scheiterte damit. «Dieses für die Bevölkerung enorm wichtige Thema hätte zumindest andiskutiert werden sollen», hält die Fraktion fest. Noch lieber hätte sie darauf hingewiesen, dass bei Gesundheitschefin Heidi Hanselmann «der Mut und die Einsicht fehlen, das Notwendige zu tun und sich Fragen zur fehlenden Führungsverantwortung und Realitätsverweigerung im Gesundheitsdepartement stellen». So tat dies die FDP dann eben im Sessionsrückblick.