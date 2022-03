Pandemie Zwei Jahre Corona in der Ostschweiz – eine Chronologie der Ereignisse 2. März 2020, ein prägender Tag in der Ostschweiz. Im Kanton St.Gallen wird erstmals das Coronavirus nachgewiesen. Was in den nächsten zwei Jahren folgt, sind Lockdowns, Krawalle, Demonstrationen, tiefe Impfquoten und eine Ostschweiz, die politisch immer wieder ausschert. Eine Auflistung der prägendsten Ereignisse der Coronapandemie in der Ostschweiz.

28. Februar 2020: Fussballmeisterschaft wird unterbrochen

Ende Februar sagt die Swiss Football League (SFL) die am Wochenende anstehenden Fussball-Partien der Super League und der Challenge League ab. Vom Entscheid sind auch zwei Heimspiele des FC St.Gallen betroffen.

2. März 2020: Erster Fall mit dem Coronavirus im Kanton St.Gallen

Am 2. März wird bei einer Person im Kanton St.Gallen das Coronavirus erstmals in der Ostschweiz nachgewiesen. Sie wird im Kantonsspital betreut – und befindet sich laut einer Mitteilung der Staatskanzlei «in guter gesundheitlicher» Verfassung. Die Behörden berufen dennoch eilig eine Medienkonferenz ein.

3. März 2020: Gespräch mit Ostschweizer Experten zu Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus

Experten raten in der Frühphase der Pandemie, dass einfache Grippefälle zu Hause bleiben sollen, statt sich vorschnell auf das Coronavirus zu testen. Häufig bringe bereits ein Anruf beim Hausarzt oder bei der Hotline des Bundesamtes für Gesundheit Entwarnung.

5. März 2020: Erster Coronavirus-Fall im Appenzellerland

Nur einen Tag später hat auch Appenzell Ausserrhoden seinen erster Fall. Betroffen ist eine 50-jährige Frau aus dem Mittelland. Sie und ihre Familie werden an ihrem Wohnort isoliert und unter Quarantäne gestellt.

6. März 2020: Erster Corona-Fall im Kanton Thurgau

Es geht Schlag auf Schlag: Zwei Tage nach dem ersten Fall in der Ostschweiz, meldet auch der Kanton Thurgau den ersten bestätigten Infizierten: Bei einer 47-jährigen Ärztin aus dem Raum Kreuzlingen wird das Virus nachgewiesen. In der Ostschweiz sind zu diesem Zeitpunkt drei Personen positiv auf das Virus getestet worden.

16. März 2020: Bundesrat ruft «ausserordentliche Lage» aus und schickt Bevölkerung in den Lockdown

Mit der Ausrufung der «ausserordentlichen Lage» am 16. März, einem Montag, kann der Bundesrat per Notverordnung ohne Zustimmung des Parlaments für das ganze Land alle notwendigen Massnahmen anordnen.

«Wir müssen jetzt sofort handeln», sagt die damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga vor den Medien. Es müsse ein Ruck durch das Land gehen, sonst könne die Ausbreitung des Virus nicht verlangsamt werden. Wenn zu viele Menschen erkranken, komme es in den Spitälern zu einem Engpass.

Die damalige Bundespräsidentin, Simonetta Sommaruga, informiert die Medien über die Beschlüsse des Bundesrats. Bild: Keystone (16. März 2020)

Um dieses Ziel zu erreichen, bringt der Bundesrat das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen. Ab Mitternacht sind öffentliche und private Veranstaltungen verboten. Alle Läden, Märkte, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wurden geschlossen. Dazu zählten Museen, Bibliotheken, Kinos, Konzert- und Theaterhäuser, Sportzentren, Schwimmbäder und Skigebiete.

30. April 2020: Drohnenaufnahmen der Stadt St.Gallen während des Lockdowns

Zwei St.Galler nutzen den Lockdown, um ein aussergewöhnliches Drohnenvideo der Stadt St.Gallen zu produziert. Die Reaktionen darauf sind durchwegs positiv. Ungefährlich war die Aktion aber nicht.

5. Juni 2020: Die Olma in St.Gallen wird abgesagt

Das Jahr 2020 wird ein Jahr ohne Olma. Die grösste Publikumsmesse der Ostschweiz wird abgesagt, weil sie die Abstandsregeln nicht garantieren kann, begründen die Verantwortlichen den Entscheid. Eine Messe dieser Grösse brauche zudem einen planerischen Vorlauf von mehreren Monaten. Dennoch hoffen sie auf eine Alternative.

Verwaistes Gelände: 2020 wird auf dem Messeareal keine Olma stattfinden. Bild: Nik Roth

19. Juni 2020: Fussball: In der Super League und in der Challenge League wird weitergespielt – mit Geisterspielen

Nach vier Monaten rollt der Ball in der Super League und in der Challenge League wieder. Um die verpassten Spiele aufzuholen, geht es für den FC St.Gallen Schlag auf Schlag. Obwohl die Geisterspiele im Februar noch abgewendet werden konnten, sind sie jetzt Realität. Was die kurzen Abstände zwischen den Spielen und die Matches ohne Publikum für den FCSG bedeutet haben:

5. Oktober 2020: Bildstrecke nach den Geisterspielen zum Spiel des FCSG gegen Servette

Knapp vier Monate nach Wiederaufnahme der Fussballmeisterschaft dürfen die Fans wieder in den Kybunpark. Trotz der Maskenpflicht haben Tausende Fans im Stadion mit dem FC St.Gallen die Partie gegen Servette mitgefiebert. Impressionen aus dem Publikum:

31. Oktober 2020: «Unsere Gesellschaft hat verlernt zu sterben»: Bruno Damann legt sich mit dem Bundesrat an – Reaktionen folgten sofort

Für kurze Zeit liegt in der Ostschweiz ein Hauch von Revolutionsgeist in der Luft – der Hahnenkampf zwischen dem St.Galler Gesundheitschef und der Landesregierung kommt allerdings nicht überall gut an.

4. Januar 2021: Impfstart in Appenzell Ausserrhoden

Neues Jahr, neue Hoffnung: In der Schweiz läuft die Impfkampagne an. In der Ostschweiz macht der Kanton Appenzell Ausserrhoden den Anfang.

5. Januar 2021: Impfteams sind auch in Thurgauer Altersheimen unterwegs

Der Kanton Thurgau will die vulnerablen Bevölkerungsgruppen schnellstmöglich schützen und setzt dabei auf Mobilität. Mobile Impfequipen sind im ganzen Kanton unterwegs, um Risikopersonen in Alters- und Pflegezentren zu impfen. Eine Woche darauf wird das erste Impfzentrum im Frauenfeld seinen Betrieb aufnehmen.

Das Impfzentrum in Frauenfeld wird Anfang Januar 2021 aufgebaut. Bild: Andrea Stalder (11. Januar 2021)

6. Januar 2021: Erste Personen im Kanton St.Gallen werden geimpft

Und zwei Tage nach dem Kanton Appenzell Ausserrhoden hat St.Gallen seinen ersten Geimpften: In zwei Betagten- und Pflegeheimen in Kirchberg und Bazenheid wurden die ersten Impfungen durchgeführt. Vor Ort beantworten Regierungspräsident Bruno Damann und die Leiterin des Heims Sonnegrund in Kirchberg die wichtigsten Fragen.

21. Januar 2021: Südafrikanischer Milliardär erhält im Thurgau kurz vor offiziellem Impfstart (12. Januar) den ersten Pieks

Die Impfung von Johann Rupert sorgte vor allem in der Ostschweiz für Diskussionen. Der Südafrikanische Milliardär versuchte erst, sich vor dem offiziellen Impfstart in Luzern impfen zu lassen. Nachdem dieser Versuch erfolglos war, hat er im Thurgau bei der Hirslanden sein Glück versucht – und das mit Erfolg. Dies war scheinbar aber nur möglich, da die Hirslanden-Gruppe eine Tochtergesellschaft Ruperts ist. Die Impfaktion sorgte für zahlreiche ärgerliche Reaktionen aus der Bevölkerung und der Politik. Den zweiten Pieks hat Rupert daher nicht mehr im Thurgau erhalten.

24. März 2021: Schnelltests in Ostschweiz Apotheken werden knapp

Seit dem 15. März kann sich auf Corona gratis testen lassen, wer will. Auch ohne Symptome. Was dies für die Ostschweizer Apotheken und Arztpraxen bedeutet.

26. März 2021: Heftige Krawalle in der Stadt St.Gallen

Nach einer illegalen Party auf Drei Weieren ist es am 26. März in der St.Galler Innenstadt zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen zumeist jungen Partygängern und der Polizei gekommen. Viel Alkohol war im Spiel, es kam zu chaotischen Szenen. Folge davon: hoher Sachschaden in der Altstadt, Festnahmen und ein verletzter Polizist. Die Bilanz nach dem Osterwochenende: 500'000 Franken Einsatzkosten und über 50'000 Franken Sachschaden.

31. August 2021: Nach 36 Jahren geht der St.Galler Infektiologe Pietro Vernazza in Pension

Der Chef der Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen geht in Pension. Vernazza war vor allem für seine Forschung des HIV-Virus bekannt. Während der Coronapandemie war er ein gern gesehener Gast im TV oder der Zeitung. Insbesondere dann, wenn es um eine Einschätzung der aktuellen epidemiologischen Lage ging.

1. September 2021: Pietro Vernazza spricht bei TVO über Zertifikatspflicht und Impfskepsis

So auch in der in der TVO-Sendung «Zur Sache»: Der frisch pensionierte St.Galler Infektiologe Pietro Vernazza sprach an seinem ersten Tag als Pensionär nicht nur über die neuesten Corona-Entwicklungen, sondern auch über Zukunftsprognosen hinsichtlich der Pandemie und seine eigenen Zukunftspläne.

2. Dezember 2021: Ostschweizer Spitäler am Anschlag – bereits erste Wahleingriffe im Kanton St.Gallen verschoben

Im zweiten Pandemiewinter drängt sich mit der neu entdeckten Corona-Variante Omikron ein neuer Begriff in die Öffentlichkeit: Triage. Müssen Ärzte bald entscheiden, wer bei einer vollen Auslastung der Intensivstation Vorrang hat? Die Angst davor ist auch in der Ostschweiz gross.

3. Dezember 2021: Spital Grabs gewährt Einblick auf die Intensivstation – das sorgt für Diskussionen

«Bitte stützen Sie Ihren Impfentscheid nicht auf irgendwelche Quellen, die Sie im Internet gefunden haben», sagt Christian Bürkle, Leiter der Intensivstation des Spitals Grabs. Ein Video aus der Intensivstation des Spitals Grabs sorgt für Aufsehen.

6. Dezember 2021: Spital Grabs kontert die heftigen Vorwürfe nach Video mit Einblick auf die Intensivstation

Nachdem ein Video aus der Intensivstation des Grabser Spitals sich wie ein Lauffeuer verbreitet, behaupten Skeptiker, dass die Aufnahmen ein Fake, die Mitarbeiter für ihre Aussagen bezahlt, der Inhalt ein Gehirnwaschprogramm seien. Die Spitalverantwortlichen sind schockiert.

6. Dezember 2021: Ostschweizer Ärztin und Medizinethikerin fordert Impfobligatorium für Gesundheitsberufe

Die Impffrage spaltet die Schweiz, besonders aber den Osten des Landes. Die Impfquote der Ostschweizer Kantone gehört im Landesvergleich zu den tiefsten. Die Ostschweizer Ärztin und Medizinethikerin Susanne Driessen sagt: «Es kann nicht sein, dass der Wille jedes einzelnen Menschen höher gewichtet wird als sein Beitrag fürs gemeinschaftliche Wohl.» Sie verlangt zwar ein Impfobligatorium für Gesundheitsberufe. So weit wie Politiker, die fordern, Ungeimpfte sollten auf eine Behandlung verzichten, geht Driessen jedoch nicht.

8. Dezember 2021: Oberste Schweizer Ärztin und Infektiologe streiten bei TVO über Massnahmen

Die Hospitalisationen in der Ostschweiz steigen an – gemäss Experten könnte es bald zu Triagen in den Spitälern kommen. Im TVO-Talk «Zur Sache» diskutieren der pensionierte Infektiologe Pietro Vernazza und die oberste Schweizer Ärztin Yvonne Gilli über Massnahmen, Triagen und 2G.

10. Dezember 2021: Erster Omikron-Fall in der Ostschweiz

Was in der Ostschweiz seit Tagen befürchtet wurde, ist am 10. Dezember Tatsache: Laboratorien haben im Thurgau die erste Virusmutation mit der Omikron-Variante entdeckt. In welcher Region die Person erkrankt ist, ist ungewiss.

17. Dezember 2021: Riesiger Zertifikats-Betrug im Kanton St.Gallen fliegt auf

Die Ostschweiz macht einmal mehr landesweite Schlagzeilen. Im Kanton St.Gallen sind die Behörden Zertifikatsbetrügern auf die Schliche gekommen. Der Fall hat gewaltige Ausmasse, doch er wird bislang unter dem Deckel gehalten. Eine Wochen später ist klar: Es geht um über 8000 gefälschte Dokumente.

21. Dezember 2021: Hohe Nachfrage und Lieferengpässe – Weihnachts-Ansturm auf Selbsttests in Apotheken

Die Omikronvariante hat die ganze Welt im Griff, so auch die Ostschweiz. Dennoch wollen viele Menschen nicht auf ein Zusammenkommen an Weihnachten verzichten. Die Folge: Selbsttests werden zur Mangelware.

22. Dezember 2021: Infektiologe Pietro Vernazza im Video über die Omikron-Variante

Er ist zwar seit gut vier Monat pensioniert, das hält Pietro Vernazza aber nicht davon ab, die aktuelle Pandemielage einzuschätzen. Corona sei eine Krankheit, die nicht wieder verschwindet, ist er sich sicher.

27. Januar 2022: Zehn Festnahmen nach Zertifikatsbetrug in St.Gallen

Rund eineinhalb Monate nach publik werden des grössten Zertifikatsbetrugs der Schweiz, verhaftet die St.Galler Staatsanwaltschaft zehn Personen. Sie sollen über 9000 Zertifikate illegal hergestellt haben. Bei den Verdächtigen handelt es sich um vier Schweizer, drei Serben, einen Iraker, eine Serbin und eine Kroatin. Sie sind alle zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sieben Personen befinden sich in Untersuchungshaft. Die Behörden haben mehr als ein Dutzend Hausdurchsuchungen durchgeführt.

8. Februar 2022: Rund 60 Jugendliche und Minderjährige wegen Osterkrawallen verurteilt

Es flogen Pyros, Steine und Glasflaschen: Nach den Osterkrawallen in der St.Galler Innenstadt sind nun die meisten der über 100 Strafverfahren abgeschlossen. 40 Täter konnten nicht ermittelt werden. Auch wer die Krawalle angezettelt hat, bleibt im Dunkeln.

17. Februar 2022: Auf diesen Tag haben alle gewartet: Der Bundesrat verkündet die Aufhebung der meisten Coronabeschränkungen

Die Freude ist gross, die Pandemie scheint überstanden: Der Bundesrat hebt am Donnerstag, 17. Februar 2022, die meisten Coronabeschränkungen auf. Ostschweizer Politikerinnen, Politiker und Wirtschaftsexponenten freuen sich über die gelockerten Massnahmen. Die Olma Messen hoffen auf eine uneingeschränkt fröhliche Offa. Doch es gibt auch kritische Stimmen.