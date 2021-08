Pandemie «Zufällige Coronafälle» bei Ferienrückkehrern und die Schulen als grosses Fragezeichen: SP und SVP fordern Antworten von der St.Galler Regierung Wie aussagekräftig sind die vielen Coronatests bei Ferienrückkehrern? Und warum bietet der Kanton St.Gallen unkomplizierte Möglichkeiten zum Impfen, nicht aber für Tests? Diese Fragen sind im Kantonsrat hängig. Gleichzeitig äussert sich Gesundheitschef Bruno Damann zum Vorgehen an den Schulen.

Station für Impfungen ohne Voranmeldung am Donnerstag im St.Galler Waaghaus. Bild: Michel Canonica

Impfen ohne Voranmeldung – nicht nur in den Impfzentren, sondern auch vor dem Fussballstadion: Am Donnerstag startete der Kanton St.Gallen eine neue Kampagne, um Unentschlossene zur Covid-19-Impfung zu bewegen. Während die Verantwortlichen betonen, dass ein früherer Start der Kampagne wegen der Ferien nicht sinnvoll gewesen wäre, kommt der Schritt aus Sicht der SP spät.

Bettina Surber, SP-Fraktionschefin im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Regina Kühne

Bereits am Mittwoch hatte Bettina Surber, SP-Fraktionschefin im Kantonsparlament, in einem Vorstoss Fragen an die Regierung gerichtet. Die Zahl der Corona-Infektionen und Hospitalisationen steige, der Impffortschritt komme nur zögerlich voran, und am kommenden Montag beginne die Schule wieder, schreibt Surber. Unter anderem will sie wissen, ob die Regierung weiterhin der Ansicht sei, dass es nach den Ferien kein regelmässiges Testen oder weitere Massnahmen an Schulen brauche.

Tests an Schulen: Weiterhin nur bei Ausbrüchen

Bruno Damann, St.Galler Gesundheitschef (CVP). Bild: Michel Canonica

Auf das Thema Schulen angesprochen, bekräftigt Gesundheitschef Bruno Damann am Donnerstag nochmals, dass der Kanton keine regelmässigen Tests plane. «Wir werden weiterhin nur bei Ausbrüchen an Schulen Tests durchführen.» Die Zahl der positiven Fälle, die bei regelmässigen, flächendeckenden Tests an Schulen gefunden würden, sei derart gering, dass die Massnahme aktuell nicht angebracht sei.

Wie sinnvoll sind Tests bei Reiserückkehrern ohne Symptome?

Umgekehrt hinterfragt die SP-Fraktionschefin die vielen Tests bei den Reiserückkehrern – insbesondere Flugreisenden: «Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der in den letzten Wochen aufgetretenen Infektionen aufgrund solcher ‹Ferientests› bei asymptomatischen Personen festgestellt wurde. Würde ausgewertet, bei welcher Anzahl der Tests dies der Fall war, so könnten allenfalls Aussagen dazu gemacht werden, inwieweit das regelmässige Testen von asymptomatischen Personen sinnvoll ist.» Surber fragt deshalb, ob die Regierung bereit sei, abklären zu lassen, wie hoch der Anteil dieser «zufällig» festgestellten Infektionen ist.

SVP-Kantonsrätin fordert Walk-in-Testaktionen

Carmen Bruss, St.Galler SVP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Die SVP sendet währenddessen unterschiedliche Signale. Parteipräsident Walter Gartmann äusserte sich am Freitag im SRF-«Regionaljournal» positiv dazu, dass der Kanton niederschwellige Möglichkeiten zum Impfen anbietet. Solche Massnahmen gegen die Pandemie zu treffen, sei sicher besser, als neue Einschränkungen zu beschliessen. Kritischer ist der Ton eines neuen Vorstosses von SVP-Kantonsrätin Carmen Bruss: Sie verlangt, dass nebst den spontanen Impfungen auch Tests ohne Voranmeldung angeboten werden. «Wo bleiben die Walk-in-Testaktionen? Aktuell ist das wichtiger denn je.» Vor allem die jungen Leute seien durch die Coronamassnahmen doppelt und dreifach bestraft. Und: «Die Tests müssen gratis bleiben, solange das Zertifikat nicht vom Tisch ist.» Bruss will wissen, ob der Kanton bereit ist, die Kosten für die Tests zu übernehmen, falls der Bund dies nicht mehr tut – und sie verlangt nähere Informationen zu Nebenwirkungen der Impfung.

Verschiedene St.Galler Grossveranstalter unterstützen die kantonale Impfkampagne, etwa der FC St.Gallen und die Olma-Messen. Sie hatten das Publikum bereits am Donnerstag indirekt vorgewarnt: Aus eigener Kasse könnten sie keine Coronatests für das Publikum finanzieren.

Die Regierung hat die beiden Vorstösse noch nicht beantwortet.