Pandemie Impfdurchbrüche werden nicht vollständig erfasst: Das sind die Gründe des BAG Dass Impfdurchbrüche nicht systematisch – nur bei Spitaleinweisungen und im Rahmen des Contact Tracing – erfasst werden, sorgt bei vielen für Stirnrunzeln. Doch wieso nimmt das BAG diesen Aufwand nicht auf sich?

Eine Frau wird geimpft. Bild: Martial Trezzini, Keystone

Folgende Ausgangslage: Eine St.Gallerin, doppelt geimpft, bekommt Corona-Symptome. Trotz Impfung sei es ihr «hundeelend» gegangen, sie habe sofort vermutet, dass sie sich mit dem Virus angesteckt habe. Weil ihre Symptome stark sind, lässt sie sich in einem Testzentrum testen. Das Ergebnis bestätigt die Vermutung, sie ist positiv.

Nun folgt der Teil, der für die 58-jährige St.Gallerin nicht nachvollziehbar ist: Weil sie zwar Symptome hat und sich isolieren muss, aber nicht so schwer erkrankt, dass sie hospitalisiert werden muss, wird der Impfdurchbruch gar nicht registriert, schreibt FM1Today. Denn seit dem 11. Oktober erfasst das BAG Impfdurchbrüche, die keinen Spitalaufenthalt zur Folge haben, nicht mehr systematisch. Sowohl in Testzentren als auch in Arztpraxen wird die Frage nach dem Impfstatus nicht gestellt, sofern es sich um keinen schweren Fall handelt.

Wieso verzichtet das BAG freiwillig auf Daten?

Das sorgt für Fragezeichen. Die Skepsis gegenüber der Corona-Impfung ist in Teilen der Bevölkerung immer noch gross. Stand 5. November 2021 sind nach wie vor nicht einmal zwei Drittel der Schweizer Gesamtbevölkerung vollständig geimpft (64,12 Prozent). Da scheint es wenig nachvollziehbar, freiwillig auf Daten zu verzichten, die helfen würden, ein genaueres Bild der Impfung zu zeichnen und damit möglicherweise eine bessere Entscheidungsgrundlage für Unentschlossene liefern könnten.

Auch wenn die Wirkung der Impfung wissenschaftlich unbestritten ist, das zeigt beispielsweise das Verhältnis von geimpften und ungeimpften Patientinnen und Patienten, die wegen Corona im Spital behandelt werden müssen, wäre es doch zumindest sinnvoll, wenn Impfdurchbrüche so genau wie möglich erfasst würden – so die Ansicht vieler. Nicht zuletzt, weil sich das Virus verändern kann, wie das Aufkommen der Delta-Variante zeigt, welche sehr wahrscheinlich mehr Durchbrüche verursacht.

BAG: Die Daten sind zu wenig vollständig

Wieso also nimmt das BAG den Aufwand, diese Daten zu erfassen, nicht auf sich? Die Antwort ist einfach: «Aufgrund der hohen Dunkelziffer bei Geimpften mit ambulanter oder keiner medizinischen Behandlung sind die Daten zu unvollständig und deshalb nicht aussagekräftig», schreibt BAG-Mediensprecher Yann Hulmann auf Anfrage von FM1Today.

Konkret heisst das, dass Geimpfte, die sich anstecken, oft asymptomatische Verläufe oder nur leichte Symptome haben und deswegen weder einen Arzt aufsuchen noch einen Test absolvieren – die Dunkelziffer ist damit so gross, dass die Daten keine verlässlichen Rückschlüsse zulassen, so die Einschätzung des BAG.