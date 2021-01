Pandemie Coronaimpfung im Thurgau: Das muss man wissen Im Kanton Thurgau ist mit dem Aufbau des Impfzentrums in Frauenfeld die Impfaktion gegen das Coronavirus definitiv angerollt. Die wichtigsten Fragen und Antworten darauf im Überblick.

Das Impfzentrum in Frauenfeld hat diese Woche seinen Betrieb aufgenommen. Bild: Kevin Roth

Wer kann sich zurzeit im Thurgau impfen lassen?

Vorläufig sind das lediglich Personen der sogenannten ersten Risikogruppe, die also das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Dazu zählen Menschen ab 75 Jahren sowie Erwachsene mit schweren Formen von Herz-, Atemwegs- und Nierenerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas und Immunschwäche.

Wie kommen diese Personen zu einem Impftermin?

Die Anmeldung nimmt bis auf weiteres ausschliesslich der Hausarzt vor. An ihn muss man sich wenden, wenn man zur ersten Risikogruppe gehört.

Kann ich mich selbst anmelden?

Nein. Eine individuelle Anmeldung online oder via Hotline ist noch nicht möglich. Das wird dann der Fall sein, wenn die Software des Bundes, auf die der Thurgau abstellt, in Betrieb ist. Wann das sein wird, steht noch nicht fest. Sobald Klarheit herrscht, wird die Öffentlichkeit laut Kanton umgehend informiert. Bis dahin bitten die Behörden um Geduld. «Die Verantwortlichen setzen alles daran, dass sich die Bevölkerung möglichst bald selber im Impfzentrum anmelden kann», heisst es beim Kanton.

Wenn eine Online-Anmeldung möglich ist, erhalte ich dann auf jeden Fall einen Impftermin?

Nein. Einzelne Zielgruppen haben weiter Priorität. Dabei hält sich der Kanton an die vom Bundesamt für Gesundheit empfohlene Reihenfolge. Jede und jeder wird auf der Plattform Angaben zur Person machen müssen, unter anderem zu Alter und Vorerkrankungen. Das System weiss dann, ob man sich bereits impfen lassen kann.

Wo finden die Corona-Impfungen im Thurgau statt?

Bereits seit Anfang Jahr sind zwei mobile Impfteams in Alters- und Pflegeheimen im Einsatz. Diese nehmen Impfungen vor Ort vor. Bislang sind auf diesem Weg rund 1000 Personen geimpft worden. Am Donnerstag, 14. Januar, hat ausserdem ein stationäres Zentrum in Frauenfeld den regulären Betrieb aufgenommen. Seit der Eröffnung erhielten dort rund 200 Personen eine Impfung. Bei optimaler Auslastung werden es 336 pro Tag sein.

Und dabei bleibt es?

Nein, ab dem 2. Februar geht ein zweites Impfzentrum im Kanton Thurgau in Betrieb. Als Basis dient das Bodenseeschiff MS Thurgau, das zwischen den Standorten Kreuzlingen, Romanshorn und Arbon verkehrt, wo sich die Bevölkerung impfen lassen kann.

In der Schweiz ist mit dem Produkt der Firma Moderna ein zweiter Impfstoff zugelassen worden. Was heisst das für den Thurgau?

Dass der Prozess weiter beschleunigt wird. Aber auch hier wird der Thurgau eine relativ kleine Anzahl Dosen erhalten. Gemäss Kanton bedeutet das, dass weiterhin strikt nur jene Menschen geimpft werden, die am meisten gefährdet sind. Ziel sei es, die Hausärzte möglichst schnell mit diesem Impfstoff bedienen zu können.

Wer bezahlt die Impfung?

Sie ist für alle krankenversicherten Personen kostenlos.