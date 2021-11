Pandemie Booster-Impfungen sind im Kanton Thurgau ab Montag auch für unter 65-Jährige möglich Personen ab 65 Jahren erhalten noch bis Sonntagabend exklusiv Termine für Auffrischimpfungen. Ab Montag, 29. November, werden die Impftermine sukzessive auch für jüngere Personengruppen geöffnet.

Ab Montag ist die Auffrischimpfung im Kanton Thurgau auch für unter 65-Jährige möglich. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Seit Anfang November können im Kanton Thurgau über 65-Jährige eine Auffrischimpfung erhalten, seit einer Woche auch das Gesundheitsfachpersonal. Wie die Staatskanzlei des Kantons am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt, ist die Nachfrage gross: Im kantonalen Impfzentrum in Weinfelden seien zehn Impfspuren in Betrieb, vergangene Woche hätten etwa 5800 Personen eine Auffrischimpfung erhalten. Gleichzeitig registrieren sich täglich 400 bis 600 Personen für eine Auffrischimpfung.

Personen unter 65 Jahren würden derzeit in einer Warteschlaufe landen, weil bislang keine Termine für Jüngere freigegeben wurden. Gemäss Communiqué ändert sich dies ab Montag, dem 29. November, um 8 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt, und in den Wochen danach, werden die Booster-Termine sukzessive für weitere Altersgruppen geöffnet. Gleichzeitig werden ab Montag die Öffnungszeiten des Impfzentrums auf sieben Tage jeweils von 8 bis 20 Uhr ausgedehnt. Urs Martin, Chef des Departements für Finanzen und Soziales, sagt:

«Wir machen, was möglich ist, und prüfen auch zusätzliche Kapazitäten.»

Bedingung für eine Auffrischimpfung sei, dass die letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliege. Registrieren können sich allerdings schon alle. Auch Erstimpfungen seien weiterhin möglich, in den letzten sieben Tagen nutzten dies rund 450 Personen, heisst es abschliessend in der Mitteilung. (SK/evw)