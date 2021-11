PANDEMIE Booster-Impfung im Kanton St.Gallen: Anmeldungen sind ab sofort möglich Ab heute Freitag können sich alle Personen, die älter sind als 16 Jahre und deren letzte Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt, für die Booster-Impfung im Kanton St.Gallen anmelden. Booster-Impfungen werden in den Impfzentren, den Pop-Up-Impfstellen und verschiedenen Hausarztpraxen angeboten.

Die Booster-Impfungen sind ab 16 Jahren zugelassen. Bild: Laurent Gillieron

Die Anmeldung erfolgt auf http://www.wir-impfen.ch oder direkt in der Hausarztpraxis. Grundsätzlich gilt weiterhin: Für den weiteren Verlauf der Pandemie sind die Erstimpfungen entscheidend.

Die Zulassung für die Booster-Impfung ab 16 Jahren mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech liegt seit dieser Woche vor. In den kommenden Stunden werden auch die entsprechende Zulassung für den Impfstoff von Moderna sowie die Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) und des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) erwartet, schreiben die Verantwortlichen des Kantons St.Gallen in einem Mediencommuniqué.

Bei Personen unter 65 Jahren biete die Grundimmunisierung einen andauernden, sehr guten Schutz vor schweren Erkrankungen. Gegen milde Erkrankungen sowie gegen das Übertragungsrisiko nehme der Schutz über die Zeit hingegen ab. «Eine Auffrischimpfung nach frühestens sechs Monaten seit dem Abschluss der Grundimmunisierung kann dazu beitragen, den Schutz vor milden Erkrankungen zu erhöhen und die Viruszirkulation kurzfristig zu reduzieren», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Damit könne letztlich auch ein Beitrag zur Entlastung der Gesundheitsversorgung geleistet werden.

Freie Zeitfenster in den Pop-Up-Impfstellen

Bis heute haben im Kanton St.Gallen rund 27’000 Personen eine Auffrischimpfung erhalten und rund 16’000 Personen haben sich dafür angemeldet. In den Impfzentren und den Pop-Up-Impfstellen gibt es pro Woche Kapazitäten für 30’000 Impfungen (Erst- und Zweitimpfungen sowie Booster). Zusätzliche Impfkapazitäten gibt es bei den Hausarztpraxen. Zur Zeit sind die Impfzentren in St.Gallen, Buchs, Jona und Wil gut ausgebucht. Wer rasch einen Impftermin möchte, findet freie Zeitfenster in den Pop-Up-Impfstellen (Flawil, Rorschach, St.Margrethen, Altstätten, Walenstadt, Uznach, Wattwil).

Grundimmunisierung zentral

Aus epidemiologischer Sicht liege der Fokus weiterhin auf einer hohen Durchimpfungsrate und der Durchführung von Erstimpfungen, so der Wortlaut der Medienmitteilung weiter. Darum bieten weiterhin alle Impfzentren und die Pop-Up-Impfstellen Erstimpfungen ohne Voranmeldung an («Walk-In»). Die Öffnungszeiten sind auf http://www.sg-impft.ch zu finden.

Ausserdem bieten verschiedene Apotheken im Kanton St.Gallen Covid-Impfungen mit dem Impfstoff von Janssen an. Für den vollständigen Impfschutz genügt eine Impfdosis. Die volle Immunität ist ab dem 22. Tag aufgebaut. Daher ist das Impfzertifikat auch erst ab dem 22. Tag nach der Impfung gültig. Die teilnehmenden Apotheken sind ebenfalls unter http://www.sg-impft.ch zu finden. (pd/red)