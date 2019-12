Ostschweizer Reaktionen zum Wahlresultat von Karin Keller-Sutter: «Sehr gut», «solide», «überraschend», «eine Frechheit» Bundesrätin Karin Keller-Sutter wurde mit 169 Stimmen wiedergewählt. 21 Stimmen gingen an Marcel Dobler. Dieser ist völlig überrascht.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Peter Klaunzer, KEYSTONE

Als letzte der bisherigen Bundesräte wurde Karin Keller-Sutter am Mittwochmorgen wiedergewählt. Sie erzielte 169 Stimmen – weniger als gemeinhin erwartet. 37 Wahlzettel blieben leer, 21 Stimmen gingen an den St.Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler, 16 an weitere Namen. Dies nachdem die Grünen zuvor mit dem Angriff auf den Sitz von Ignazio Cassis (FDP) gescheitert waren.

Ostschweizer Parlamentarier reagieren unterschiedlich auf dieses Resultat. Christian Lohr (CVP/TG) ärgert sich sichtlich. «Das ist unwürdig, unschön und eine absolute Frechheit». Keller-Sutter leiste gute Arbeit, es gebe keinerlei Aspekte, die man in Frage stellen müsse. Sie habe es nicht verdient, abgestraft zu werden. «Ich habe null Verständnis für solche billigen Machtspiele.»

Dobler: «Undankbar, dass sie als Letzte an die Reihe kam»

Ständerat Paul Rechsteiner (SP/SG) sagt: «Es ist ein solides Resultat.» Bei den Enthaltungen könne man aufgrund vorangegangener Wahlgänge davon ausgehen, dass sie von den Grünen kamen. Die Stimmen für Dobler könnten derweil nur von der SVP stammen. Als Ursache sieht Rechsteiner, dass Keller-Sutter eine unabhängige Haltung vertrete, «wie es auch richtig ist als Regierungsmitglied».

Die 21 Stimmen für ihn seien eine «völlige Überraschung», sagt Marcel Dobler. «Ich denke, es geht weniger um meine Person als vielmehr darum, dass gewisse Leute ihr Unbehagen ausdrücken wollten – es ist eine Art Retourkutsche.» Dobler ist sicher: Wenn Karin Keller-Sutter beispielsweise als Vierte und nicht als letzte zur Wiederwahl gestanden hätte, wäre das nicht passiert. «Es war undankbar, dass sie als letzte an die Reihe kam. Solche Spielchen können nur dann passieren.»

Mike Egger (SVP/SG) findet Keller-Sutters Wahlergebnis nicht überraschend. Es sei unter dem Strich ein sehr gutes Resultat. «Was die Stimmen für Marcel Dobler angeht, so könnte ich mir vorstellen, dass dieses Manöver von links eingespielt wurde.» Wichtig aber sei: Alle bisherigen Bundesräte seien gut wiedergewählt worden. «Das ist ein Zeichen, dass wir Stabilität wollen und langfristig planen wollen mit der Landesregierung.»