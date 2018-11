Ostschweizer Kantone wollen Swiss Skills nach St. Gallen holen

Die Ostschweizer Kantone wollen die Schweizer Berufsmeisterschaften Swiss Skills nach St. Gallen holen. Nachdem diese zwei Mal in Bern stattgefunden haben, sei jetzt die Ostschweiz am Zug.

Eine Baeckerin während der Eröffnungsfeier der Schweizer Berufsmeisterschaften. (Bild: Keystone/Anthony Anex (12. September 2018))

(sda) Der Kanton und die Stadt St. Gallen, sowie der Kantonale Gewerbeverband haben sich bereits im Sommer für die Durchführung der nächsten Swiss Skills beworben. Diese soll 2020 oder 2022 stattfinden. Nun bekommt St. Gallen Unterstützung von der Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK), der die Kantone Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen Graubünden und Thurgau angehören.

Berufsbildung hat einen hohen Stellenwert

Die Berufsbildung habe in der Ostschweiz einen besonders hohen Stellenwert, heisst es in einer Mitteilung der ORK vom Donnerstag. Deshalb sei St. Gallen der ideale Standort für den Wettbewerb. Die Meisterschaften ermöglichten zahlreichen Lernenden und ausbildenden der Region, die Faszination Berufsbildung hautnah mitzuerleben.

Die ORK habe das Interesse St.Gallens als Durchführungsort bei beim Stiftungsrat der Swiss Skills und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation geltend gemacht. Erwartet werde der Entscheid über den Austragungsort und zum Turnus in den nächsten Wochen

Die Swiss Skills 2018 fanden im September in Bern statt, zum zweiten Mal nach 2014. 900 der besten jungen Berufsleute aus dem ganzen Land kämpften in 74 Berufen um den Schweizermeistertitel. Der viertägige Wettkampf zog über 115'000 Besucherinnen und Besucher an.