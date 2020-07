Ostschweizer Chancen auf Standort im nationalen Innovationspark steigen: St.Galler Bewerbung übersteht erste Hürde Der Kanton St.Gallen bewirbt sich beim Bund für einen Standort im nationalen Innovationspark. Nach zwei gescheiterten Anläufen sieht es nun besser aus: Die Bewerbung hat die Vorprüfung überstanden und wird nun definitiv eingereicht.

Der «Innovationspark Ost» soll in der Stadt St.Gallen bei Empa und Startfeld angesiedelt werden. Mareycke Frehner

Der dritte Anlauf kommt: Der Kanton St.Gallen wird seine Bewerbung für einen Standort im nationalen Innovationspark definitiv einreichen. Dies teilt die Staatskanzlei mit. Die erste Hürde – die Vorprüfung in Bern – hat das Vorhaben erfolgreich überstanden. Nun hat die Regierung das definitive Bewerbungsdossier verabschiedet. Der sogenannte Innovationspark Ost soll in der Stadt St.Gallen bei Empa und Startfeld angesiedelt werden. Dort sollen beispielsweise Unternehmen in den Bereichen Gesundheits- und Medizintechnik direkt mit der Spitzenforschung zusammenarbeiten.

Der Bundesrat hat das letzte Wort

Es geht um viel Geld: Der Bund unterstützt die Standorte des nationalen Innovationsparks mit insgesamt 350 Millionen Franken. Bislang hatte sich die Ostschweiz vergeblich um einen Standort in diesem nationalen Forschungsnetzwerk bemüht. Die erneute St.Galler Bewerbung wird nun von der Stiftung «Switzerland Innovation» im Detail geprüft. Den abschliessenden Entscheid, ob der St.Galler Standort genehmigt wird, fällt der Bundesrat auf Antrag der Stiftung.

Aus Sicht der St.Galler Regierung eröffne ein Innovationspark-Standort gerade in der aktuellen Situation bedeutende Chancen für den Wirtschaftsraum Ostschweiz, heisst es in der Mitteilung. «Die hiesigen Unternehmen sind dank ihrer hohen Spezialisierung und der Qualität ihrer Produkte zwar international wettbewerbsfähig, angesichts globaler Trends aber auch gefordert, ihre heutigen Innovationsprozesse zusätzlich zu erweitern und zu stärken.»