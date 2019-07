Ostschweiz erhält 20 Millionen Franken weniger aus dem Finanzausgleich Die Kantone St.Gallen und Appenzell Innerrhoden müssen nächstes Jahr mit rückläufigen Beträgen aus dem Finanzausgleich rechnen. Ausserrhoden und der Thurgau erhalten mehr Geld. Adrian Vögele

(Bild: Keystone)

Die Ostschweizer Kantone gehören nach wie vor zu den Profiteuren des Bundesfinanzausgleichs. Die Summe, die in die Region fliesst, dürfte nächstes Jahr allerdings schmäler ausfallen als dieses Jahr. 2019 erhalten die vier Ostschweizer Kantone 791 Millionen Franken. 2020 werden es 771 Millionen sein, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung berechnet hat. Dabei ist die Neuregelung des Finanzausgleichs, die das Parlament beschlossen hat, berücksichtigt. Diese war angestossen worden, weil die Beträge, die die Geberkantone zahlen mussten, stetig anstiegen.

Grösste Einbusse im Kanton St.Gallen

Auch wenn die Ostschweiz unter dem Strich 20 Millionen weniger erhält: Nicht für alle Kantone resultiert ein Minus. Der Thurgau darf mit 269 Millionen Franken rechnen, das sind über neun Millionen mehr als 2019. Ein leichter Anstieg zeichnet sich auch für Appenzell Ausserrhoden ab: Der Kanton erhält 49 Millionen, 0,8 Millionen mehr als dieses Jahr.

Hingegen bekommt Innerrhoden weniger Geld aus dem Ausgleichstopf – die Summe reduziert sich von knapp 14 auf 12,4 Millionen Franken. Am meisten sinkt der Betrag für den Kanton St. Gallen – um 28 Millionen auf 440 Millionen Franken. Die Abnahme ist allerdings geringer als befürchtet: im Aufgaben- und Finanzplan rechnete der Kanton mit 431 Millionen.

Beim Finanzausgleichsbetrag pro Einwohnerin und Einwohner schneidet der Thurgau am besten ab: 1006 Franken sind es, 23 Franken mehr als im Vorjahr. Am zweitmeisten erhalten die Ausserrhoder – 902 Franken pro Kopf, acht Franken mehr als im Vorjahr. In St.Gallen sind es 878 Franken pro Einwohner, der Rückgang gegenüber 2019 beträgt 64 Franken. Die höchste Abnahme hat Innerrhoden zu verkraften: Hier sinkt die Zahlung um 105 Franken auf 774 Franken pro Kopf.

Innerrhoden legt beim Ressourcenindex deutlich zu

Die positive Kehrseite dieser Einbussen: Die volkswirtschaftliche Stärke der beiden Kantone hat zugenommen. Beim Ressourcenindex verzeichnet Innerrhoden schweizweit das zweitstärkste Wachstum, mit einem Plus von 2,3 Prozent. Nur Schwyz hat mit 8,9 Prozent einen noch höheren Zuwachs. Für den Kanton St.Gallen steigt der Index um 0,7 Prozent an. Für den Kanton Thurgau resultiert ein Minus von 0,7 Prozent, in Ausserrhoden sinkt der Index um 0,3 Prozent.

Die Zahlen des Bundes für 2020 sind noch nicht definitiv. Die Berechnungen werden nun den Kantonen zur Stellungnahme vorgelegt.