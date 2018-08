Opfer des eigenen Erfolgs: Pächterfamilie Knechtle gibt nach 31 Jahren den Äscher auf Nicole und Bernhard Knechtle-Fritsche haben die Pacht des Berggasthauses Äscher auf Ende Saison 2018 gekündigt. Die Infrastruktur könne nicht mehr mit der wachsenden Gästezahl mithalten. Der Pachtvertrag für das Berggasthaus soll bald neu ausgeschrieben werden. Rossella Blattmann

Das Berggasthaus Äscher-Wildkirchli unterhalb der Ebenalp. (Bild: Benjamin Manser)

Nicole und Bernhard Knechtle-Fritsche konnten den Betrieb aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung der Pacht am 1. Mai 2014 übernehmen, schreibt die Ratskanzlei Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung. Dies, nachdem der Gastbetrieb seit 1987 von Claudia und Bernhard Knechtle-Wyss, den Eltern des jetzigen Bergwirts, mit viel Engagement geführt und zu einem Vorzeigebetrieb aufgebaut wurde.

Mit der Kündigung geht die «Ära Knechtle» nach 31 Jahren zu Ende. Während dieser Zeit hat das Berggasthaus Äscher einen grossen Aufschwung erlebt und wurde von vielen Gästen aus dem In- und Ausland besucht. Das Berggasthaus Äscher wird demnächst zur Pacht neu ausgeschrieben.

Rasant wachsende Gästezahl

In den letzten Jahren hat sich das einstige kleine Gasthaus zu einem weltweit bekannten Reiseziel und zu einem der beliebtesten Fotosujets überhaupt entwickelt.

Eine Konsequenz dieses Erfolgs sei die Tatsache, dass die Infrastruktur des Gebäudes mit der wachsenden Gästezahl nicht mehr Schritt halten könne, teilt das Pächter-Paar in einer Mitteilung mit. Sowohl beim Platzbedarf wie bei der Wasser- und Stromversorgung haben sich immer wieder Engpässe ergeben, die sich in Zukunft weiter verschärfen dürften. Auch die sanitären Anlagen würden nicht mehr den heutigen Bedürfnissen entsprechen.

«Seit mehreren Jahren ist es nur unter erschwerten Bedingungen möglich, den Betrieb aufrechtzuerhalten.»

Im gleichen Zeitraum haben zahlreiche Berggasthäuser im Alpstein, die sich im privaten Besitz befinden, Geld in die Erneuerung und den Ausbau investiert. Gegenüber diesen habe das Berggasthaus Äscher-Wildkirchli einen grossen Nachholbedarf, der bis heute trotz des anhaltenden Erfolgs nur zum Teil erfüllt werden konnte.

Dieses Cover sorgte für internationales Aufsehen und noch mehr Touristen im Restaurant Äscher. (Bild: National Geographic)

Bauliche Einschränkungen behindern Verbesserungen

Vor diesem Hintergrund hätten die Pächter in den vergangenen Jahren immer wieder einen Anlauf genommen, die Infrastruktur in Zusammenarbeit mit der Stiftung Wildkirchli den modernen Gegebenheiten anzupassen. Aufgrund der Auflagen durch den Denkmalschutz und die Erschwernis, dass sich das Gasthaus in der Archäologiezone befindet, bestünden aber grosse bauliche Einschränkungen.

Zwar seien gewisse Anpassungen in Planung. Mit diesen werden aber aus Sicht der Pächter nur leichte Optimierungen erzielt. «Die grössten Erschwernisse, beispielsweise im Bereich Logistik und Lagerung, bleiben.»

Für echte Verbesserungen wären grössere Schritte nötig. Die Pächter seien zur Überzeugung gekommen, dass sich das Berggasthaus Äscher-Wildkirchli angesichts dieser Ausgangslage nicht so aufrechterhalten lasse. «Die Wirtefamilie Knechtle dankt dem Team, den Lieferanten für ihre Flexibilität und den zahlreichen Gästen für ihre Treue in den vergangenen Jahren.»