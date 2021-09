Open Air «Viele haben wieder erlebt, wie es ist, ausgelassen zu sein»: Summerdays-Festivaldirektor Christof Huber zieht Bilanz 21'000 Besucherinnen und Besucher, prächtiges Wetter, keine Zwischenfälle: Das Summerdays, das erste grosse Ostschweizer Open Air seit Beginn der Pandemie, ist zu Ende. Festivalchef Christof Huber blickt zurück.

Christof Huber, Chef des Summerdays-Festivals in Arbon und des Open Airs St.Gallen. Bild: Andri Vöhringer

Sie hatten bei der Vorbereitung des Festivals mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen. Wie hat es nun geklappt?



Wir hatten ein sehr gutes Festival mit reibungslosen Abläufen – und natürlich mit wahnsinnigem Wetterglück, was uns stark geholfen hat. Die Stimmung im Team war bestens, die Bands waren glücklich, es gab keinerlei Zwischenfälle. Und viele Besucherinnen und Besucher haben wieder erlebt, wie es ist, an einem Festival zu sein, ausgelassen zu sein.



Ein Zustand, an den man sich erst wieder herantasten muss.

Ich glaube, für jeden, der auf das Gelände kam – mir ging es nicht anders –, war das eine besondere Situation. Vielleicht war man anfangs noch etwas zurückhaltend. Aber wir hatten schon früh viel Publikum auf dem Gelände und vor der Bühne. Es gab viel Stimmung, bis zum letzten Ton. Man merkte: Die Leute geniessen es und kosten es aus.

Wie sehen die Besucherzahlen aus?

Am Samstag waren wir ausverkauft mit 12'000 Personen, am Freitag hatten wir 9000 Personen. Es gab nur sehr wenige, die zwar ein Ticket hatten, dann aber nicht ans Festival kamen.

Was bedeutet das finanziell?

Es ist noch zu früh, dazu eine Bilanz zu ziehen. Natürlich hätten wir uns am Freitag noch etwas stärkere Zahlen erhofft. In dieser Phase noch Tickets zu verkaufen, war schwierig. Andererseits hatten wir zusätzliche Aufwände durch das Schutzkonzept. Nun hoffen wir auf ein vernünftiges Ergebnis.

Dass die Behörden dem verkleinerten Open Air Frauenfeld die Bewilligung entzogen, das Summerdays aber stattfinden durfte, hat einige Verwunderung ausgelöst. Können Sie das nachvollziehen?

Ja, absolut. Uns hat die Absage von Frauenfeld auch sehr überrascht. Es war eine andere Risikoeinschätzung in Bezug auf gesundheitliche Vorfälle, die am Festival passieren. Erfahrungsgemäss gibt es am Summerdays wenig Probleme in Bezug auf Sanität. Das war auch diesmal nicht anders, wie uns heute die Kantonspolizei bestätigt hat: Es gab keinerlei nennenswerte Zwischenfälle, das Festival ging problemlos über die Bühne.

Gibt es Dinge, die Sie im Hinblick auf weitere Open Airs in der Coronazeit gelernt haben?

Das 3-G-Schutzkonzept hat gut funktioniert, auch mit den Tests vor Ort. Aus unserer Sicht ist das momentan ein gutes Instrument, um Grossveranstaltungen durchzuführen. Wenn 3-G nächstes Jahr noch notwendig ist, etwa für das Open Air St.Gallen oder das Summerdays, dann wird das funktionieren. Allerdings ändert sich die Gesamtsituation ja ständig: Der Impfgrad wird sich erhöhen, Tests sind bald kostenpflichtig. Wir Veranstalter müssen weiterhin flexibel bleiben. Mit dem Summerdays wollten wir ein Zeichen setzen, und ich denke, das ist uns gelungen.

Welches waren Ihre persönlichen Highlights am Festival?

Adel Tawil hat eine besonders gute Show gezeigt. Er war sehr ergriffen von der Situation, wie übrigens auch die anderen deutschen Künstler, weil es in Deutschland momentan überhaupt nicht möglich ist, in solchem Rahmen aufzutreten. Und stimmungsmässig haben Hecht am Samstagabend dem Festival noch die Krone aufgesetzt.