Für Bändel, vor den Toiletten und für die Heimreise: Das lange Warten am Open Air St.Gallen

Bus um Bus brachte die Festivalbesucher am Sonntagabend nach dem letzten Konzert aus dem Sittertobel an den Bahnhof. Doch auf den Perrons kam der Besucherstrom zumindest kurzzeitig zum Stehen: Extrazüge fehlten, der Schnellzug in Richtung Zürich um 20.37 Uhr bestand aus gerade mal vier Wagen. Nicht alle hatten Platz.

Die SBB begründen den Einsatz des kurzen Zuges mit «erfahrungsgemäss tiefen Frequenzen in den Vorjahren». Andere Züge seien aber um zusätzliche Wagen verlängert worden, schreiben die SBB auf Anfrage. Dies sei das normale Vorgehen bei Festivals oder Konzerten.

Erst wenn das reguläre Angebot nicht ausreiche, seien Extrazüge im Einsatz. Diese fehlten in diesem Jahr – im Gegensatz zu den Vorjahren, als am Sonntagabend jeweils drei Extrazüge im Einsatz standen. Der Grund für den Verzicht: Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember fahren mehr Züge pro Stunde in Richtung Zürich. «Daher stehen fahrplanmässig mehr Sitzplätze zur Verfügung», schreiben die SBB. Zu Problemen sei es aber nicht gekommen.

Längere Wartezeiten vor den WCs

Auch auf dem Festivalgelände wurde vereinzelt Kritik an der Infrastruktur laut. Bemängelt wurden etwa lange Wartezeiten vor den zentralen WC-Anlagen in der Mitte des Geländes. Tatsächlich bildeten sich am Samstagabend, als der Grossteil des Publikums auf dem Gelände war, lange Schlangen vor den WCs. Mediensprecherin Nora Fuchs bestätigt auf Nachfrage die Kritik:

«Es waren vor allem viele Frauen, die sich über die langen Wartezeiten beklagt haben.»

Fuchs sieht den Grund aber nicht darin, dass weniger WCs aufgestellt worden seien. So sei das Verhältnis zwischen Besuchern und der Anzahl an WCs gleich wie in den Vorjahren, wie die Festivalleitung mittels Medienmitteilung verlauten liess. Für Fuchs ist die Ursache darin zu suchen, dass die WC-Anlage zentralisiert wurde. So sei etwa eine WC-Anlage bei der kleinen Bühne Plaza aufgehoben und eine weitere Anlage auf dem Gelände verkleinert worden. «Die Zentralisierung war eine Fehlplanung, die wir für 2020 opimieren müssen», sagt Fuchs.

Eine lange Schlange bildete sich auch am Samstagnachmittag auch für den Bändeltausch. Bis unter die Bahnhofsunterführung stauten sich die Wartenden. «Wir wurden überrascht vom Besucherandrang.» Man habe überdurchschnittlich viele Zweitagespässe verkauft, sagt Fuchs. Ausserdem seien alle zur gleichen Zeit angereist.