Wein, Cannabis, Wald und Milch: Das ist die Olma 2018 Vom 11. bis 21. Oktober findet in St.Gallen die Olma statt. Als Ehrengäste bestreiten das «Fête de Vignerons 2019» sowie «St.Galler Wein» Festakt, Umzug und Sonderschauen.

(Archivbild: Andrea Stalder)

(chk/pd) Das «Fête de Vignerons» in Vevey findet pro Generation nur einmal statt und zieht jeweils mehrere Hunderttausend Besucher an. Ausserdem hat die Unesco den Brauch als Kulturerbe anerkannt. Einen Vorgeschmack auf das Fest, das im Sommer 2019 in einer riesigen Arena in der Westschweiz stattfinden wird, gibt es an der Olma. Zusammen mit «St.Galler Wein» ist das «Fête de Vignerons» an der Herbstmesse in St.Gallen zu Gast.

Nebst den Olma-Ehrengästen bietet auch die diesjährige Olma eine Vielzahl von Sonderschauen. «Unser Milch ist Mehrwert» soll die Mehrwerte der Schweizer Milchproduktion aufzeigen, wie aus einer Medienmitteilung der Olma hervorgeht. In der Sonderschau «Cannabis Village» dreht sich laut den Organisatoren alles um Hanf als älteste Nutz- und Heilpflanze der Erde.

Einen Einblick in den Schweizer Wald und seine Flora und Fauna bekommt das Publikum in der Sonderschau «Natur erleben - Jagd und Biodiversität». Gemäss Mitteilung erfährt das Publikum Wissenswertes über heimische Waldtiere und ihre Lebensräume. Zudem können die Besucherinnen und Besucher in einer kleinen Jagdprüfung scharfe Sinne beweisen und erleben, wie Jäger ihrer Arbeit nachgehen.