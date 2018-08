«Ohne Regen habe ich keine andere Wahl»: Ostschweizer Älpler müssen Alpsommer wegen Dürre früher beenden

Mit seinen 360 Alpen ist der Kanton St.Gallen ein klassischer Alpenkanton. Dass die Bedingungen auf den Alpen ganz unterschiedlich sind, zeigt der Hitzesommer 2018: Alpen in sonnenexponierten, mittleren und tiefen Lagen seien von der Dürre am meisten betroffen, erklärt Markus Hobi, Leiter des Landwirtschaftlichen Zentrums St.Gallen und Präsident der Alpwirtschaftskommission des St.Galler Bauernverbandes. Die Hotspots seien das Linthgebiet und die tieferen Lagen des Toggenburgs von Nesslau bis Mosnang sowie teilweise das Rheintal. Vor allem im Gebiet Amden mussten bereits einige Landwirte Tiere vorzeitig von der Alp holen, weitere müssen den Alpsommer mangels Futter in den nächsten Tagen vorzeitig beenden.

Andere St.Galler Alpregionen sind von der Trockenheit hingegen weniger flächendeckend betroffen: «Auf hochgelegenen, schattigen Alpen wie zum Beispiel jene im Weisstannental, bei Flums und Mels können die Älpler die Alpzeit voll ausnutzen – wir hoffen sehr, dass sie das auch tun», sagt Hobi. Denn die zurückkehrenden Tiere verschlimmern das Futterproblem im Tal.

Dass die Lage auf vielen Alpen noch nicht allzu prekär ist, hängt laut Hobi auch damit zusammen, dass sich der Kanton seit Jahren auf den Klimawandel vorbereitet. «Die St.Galler Alpenwirtschaft verfolgt das Ziel, die Wasserversorgungssysteme auf den Alpen zu verbessern und zu erweitern. In den Churfirsten kommen die Älpler dank in den letzten Jahren getätigten Sanierungen bisher gut über die Runden.»

Der Kanton sei an langfristigen Lösungen interessiert, betont der Alpspezialist, kurzzeitig mit Geldern aushelfen, wolle man nur in einzelnen Härtefällen, wenn die Dürre für Landwirte zum Existenzproblem werde. Beispielsweise mit Betriebshilfedarlehen oder der Stundung von Tilgungsraten zinsloser Darlehen. Noch würden die Betriebsberater nicht von besorgten Bauern überrannt, Hobi rechnet jedoch damit, dass die Anfragen in den nächsten Tagen und Woche zunehmen werden.