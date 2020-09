Offene Fragen bei den Badis, mit der Familie in die Bergbahn, Zoos öffnen früher als geplant: Was die neusten Corona-Lockerungen für die Ostschweiz bedeuten Der Bundesrat hat am Mittwoch weitere Lockerungen der Coronamassnahmen verkündet. Bei den betroffenen Ostschweizer Institutionen ist man erleichtert, wie eine Umfrage zeigt. Noch sind aber viele Fragen offen.

Auslaufen können am 6. Juni endlich auch die Ausflugsschiffe auf dem Bodensee. Sie freue sich sehr darüber, dass der Bundesrat auf das Wochenende Rücksicht genommen, sagt Andrea Ruf, CEO der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft in Romanshorn. Noch lieber wäre ihr ein Betrieb bereits zu Pfingsten gewesen, aber das blieb unrealistische Traumvorstellung.

Weil die Grenze nach Deutschland erst am 15. Juni geöffnet wird, ist das volle Programm erst ab dann möglich. Bild: Andrea Stalder

Vorerst startet der Betrieb mit reduziertem Angebot: Weil die Grenze nach Deutschland erst am 15. Juni geöffnet wird, ist das volle Programm inklusive Fährverkehr zwischen Romanshorn und Friedrichshafen erst ab dann möglich. Also muss – «als spezielle Herausforderung»- ein interimistischer Sonderfahrplan für Rundfahrten ohne deutsche Häfen erstellt werden; Es sind die Strecken ab Romanshorn mit Halt in Arbon, Horn und Rorschach sowie die Fahrten ab Rorschach nach Rheineck, welche je drei Mal pro Tag angeboten werden.

Auf die erlaubte Kapazität an Bord ging der Bundesrat nicht im Detail ein. Bei der Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft geht man von 50 Prozent der Gesamtkapazität aus, das hiesse fürs Flaggschiff MS St.Gallen 375 zugelassene Plätze von gesamthaft 650 Plätzen oder auf der «Rhynegg» 150 statt 300. Die Nachfrage hänge von vielen Faktoren ab, meint Andrea Ruf.

Mit den Einschränkungen könnte es passieren, dass Gäste an Land stehen gelassen werden müssen. Das Schutzkonzept für die Schifffahrt gleicht dem ÖV-Konzept für Postauto oder Bahn. Man werde mit Durchsagen informieren und zu den Abstands- und Hygienevorschriften animieren, aber nicht auf Polizei machen.

«Wir setzen auf die Eigenverantwortung unserer Gäste.»

Anders als in der Schweiz, das Masken für Innenräume empfiehlt, herrscht in Deutschland Maskenpflicht, wenn die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können: Demnach kann niemand in einem deutschen Hafen wie Meersburg aussteigen, der keine Maske trägt. Unklar ist derzeit die Frage, was mit nun wieder erlaubten Versammlungen von bis zu 300 Personen im Eventbereich möglich ist: «Wie soll ein Tanzschiff mit Abstand funktionieren?», fragt Andrea Ruf rhetorisch.

Wie wichtig die Lockerungen etwa für Gruppen über Familien hinaus seien, zeigten die Erfahrungen des wieder geöffneten Hafenrestaurants der Schifffahrtsgesellschaft. «Die Signale des Auffahrtswochenendes sind gut», sagt Ruf und freut sich, dass im Romanshorner Hafen niemand mit Masken unterwegs war. Nun seien Geburtstage oder Hochzeiten auf Schiffen wieder möglich, so sich die Leute denn getrauten.

Eine schrittweise Rückkehr zur Normalität vermeldet auch die deutsche Katamaran-Reederei: Ab 30. Mai fährt der Katamaran von montags bis samstags wieder nach dem regulären Fahrplan im Stundentakt. Ausgenommen sind weiterhin Sonn- und Feiertage sowie die Abendfahrten. Nebst den regelmäßigen Pendlern, die den Kat für ihren Arbeits- oder Schulweg nutzen, nehme langsam auch der Gelegenheitsverkehr wieder zu, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. Und an Bord sei die Stimmung «trotz Maskenpflicht, Mindestabstand und einer halbierten Fahrgastkapazität entspannt».

In den Ostschweizer Schwimmbädern herrscht Freude über das leicht vorgezogene Lockerungsdatum – die meisten werden bereits am 6. Juni öffnen. Die grosse Frage gilt der 10-Quadratmeter-pro-Person-Regel für Liege- und Wasserflächen, die das Musterschutzkonzept des Verbands Schweizer Hallen- und Freibäder im Hinblick auf die zweite Lockerung am 11. Mai vorsah.

Demnach liessen sich die maximale Anzahl zulässiger Personen errechnen: Bei einer Gesamtliegefläche in einem Freibad von beispielsweise 8000 Quadratmeter dürften gleichzeitig 800 Personen im Bad sein. Und bei einer Wasserbeckenfläche von 500 Quadratmetern wären gleichzeitig 50 Personen im Becken zulässig.

Selbstverständlich seien die Bäder daran interessiert, «schnellst möglich zu öffnen», sagt der Leiter Bad- und Eisanlagen, kurz «Bäderchef» der Stadt St.Gallen, Roland Hofer: «Und wir wollen möglichst viele Leute hereinlassen, zumal die Nachfrage tendenziell grösser ist, auch weil viele Familien in der Schweiz Ferien machen.»

Fragezeichen bei der Präzisierung der Vorschriften: Was ist mit dem Sprungturm, wo Jugendliche gern herumtoben? Bild: Andrea Stalder

Als einziges Ostschweizer Mitglied im fünfköpfigen Vorstand des Verbands ist Hofer aber vorsichtig mit schnellen Aussagen, die falsche Hoffnungen machten. Der Verband werde das vom Bund und Swiss Olympics unterstützte Schutzkonzept bis Donnerstagabend überarbeiten. Welche Regeln für welche Bäder gälten, werde nächste Woche mitgeteilt.

Was sich sagen lässt: See- und Flussbäder sind im Vorteil, weil im offenen Gewässer keine Beschränkungen gelten. Anders als Bäder mit Becken, die aufgrund der teuren Wassertechnik mit dem Auffüllen der Becken zuwarteten, konnten sich Seebadis wie Horn «problemlos vorbereiten», wie der Horner Gemeindeschreiber Andreas Hirzel sagt. Trotzdem habe man, abgesehen vom «Wermutstropfen», auf die beiden kleinen Nichtschwimmerbecken verzichten zu müssen, grosse Fragezeichen bei der Präzisierung der Vorschriften: Gilt für Ruheflosse eine Personenbeschränkung? Was ist mit dem Sprungturm, wo Jugendliche gern herumtoben?

Informationen und Absprachen sind gefragt, das bestätigt Christian Baumgartner, Badmeister und Betriebsleiter im Bruggerhorn St.Margrethen, «wo die Leute am Gitter hängen und auf die Eröffnung plangen». Das grosszügige Gelände und der 450 Meter lange Baggersee mildern die Sorgen, die vor allem dem Becken gelten:

«Wir fragen uns, ob wir den Pool überhaupt öffnen, je nach Beschränkung. Eine Absperrung brächte immerhin die Ersparnis der teuren Wasseraufbereitung.»

Wie viele andere Bäder hat das Bruggerhorn nun das Eintritts- und Kassensystem von Skidata installiert, das eine Personenzählung wie auf den Sesselbahnen erlaubt. Baumgartner will sich mit den Kollegen absprechen, wie dem Bäderverbund Rheintal, um etwa bei Abo-Reduktionen eine ähnliche Linie zu finden. Die Einhaltung der Abstandsregeln wird noch eruiert: «Vermutlich mit Security, aber wohl nicht mit Kreide oder Absperrband.»

Wie rentabel der denkwürdige Sommer in den Ostschweizer Badis wird, ist fragwürdig. Doch tröstet sich der Bruggerhorn-Badmeister mit seinem Camping-Betrieb und dem Vergleich mit schlechten Jahren: «In einem guten Sommer kann man viel aufholen. Im 2014 beispielsweise waren der ganze Mai und Juni verschifft.»

Die Reaktionen reichen von «sehr erfreut» bis «Endlich!». Die Ostschweizer Bergbahnbetreiber sind erleichtert, dass sie ab 6. Juni wieder Gäste in die Höhe bringen dürfen, zwei Tage früher, als erwartet. Sie haben Schutzkonzepte erarbeitet oder sind dabei. Grundlage ist das Schutzkonzept des Verbands der Schweizer Seilbahnen, das etwa Desinfektionsmitteldispenser an Eingängen vorsieht oder Gästen empfiehlt, in geschlossenen Fahrzeugen wie einer Gondel freiwillig Hygienemasken zu tragen.

Die Luftseilbahn Ebenalp fährt diesen Sommer nicht nur alle 15 Minuten, sondern alle 6 Minuten. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller

Eine Beschränkung der Anzahl Personen pro Fahrt gibt es von Seiten Bund nicht, die Bahnen greifen das Thema aber auf. «Der Gast hat theoretisch die Möglichkeit, sich nur mit Familie oder gar einzeln transportieren zu lassen», sagt Katja Wildhaber, Leiterin Marketing der Bergbahnen Flumserberg.

Am Pizol dürfen voraussichtlich nur Personen gemeinsam in einer der 8er-Gondeln fahren, die sich kennen und es auch wollen. Hier ist Eigenverantwortung notwendig, sagt CEO Klaus Nussbaumer. Er rechnet mit keiner Einschränkung der Transportleistung und berichtet von Gästen, die anrufen oder schreiben und wieder in die Berge wollen. «Wir gehen davon aus, dass wir den Betrieb über den Sommer wirtschaftlich führen können.» Auch andere Bergbahnbetreiber glauben an einen wirtschaftlichen Betrieb.



Die Luftseilbahn Ebenalp fährt diesen Sommer nicht nur alle 15 Minuten, sondern alle 6 Minuten. Damit soll möglichst verhindert werden, dass die Kabinen zu voll werden, sagt der Marketingangestellte Jan Fässler. Sollten sich Schlangen bilden, liege es an den Gästen, Abstand zu halten:

«Wir appellieren an die Eigenverantwortung. Wir möchten nicht Polizei spielen.»

In der kommenden Woche werde sich die Luftseilbahn mit den anderen Bahnen im Appenzellerland absprechen, «damit wir einheitliche Regeln haben.» Geschlossen bis vorerst Ende Juni bleibt die Seilbahn auf den Hohen Kasten. Der Grund sind Bauarbeiten.

Es wurde bereits angekündigt, jetzt ist es offiziell: Ab dem 6. Juni ist an den Mittel-, Berufs- und Hochschulen der Präsenzunterricht wieder erlaubt. Wie er wieder aufgenommen wird, entscheiden die Kantone oder die Bildungsinstitutionen, lässt der Bundesrat verlauten.

Die HSG kann damit die zentralen schriftlichen Prüfungen auf dem Campus durchführen. «Dies auch auf breiten Wunsch der Studierenden», heisst es seitens der Universität. Die Details für den Prüfungsbetrieb sowie für weitere Veranstaltungen werde man nun finalisieren.



Auch die Uni-Bibliotheken werden wieder geöffnet. Bild: Ralph Ribi

Die FHS plant die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts per 8. Juni. Da die meisten Unterrichtseinheiten des Frühlingssemesters bereits abgeschlossen sind, betrifft die neuste Lockerung der Coronamassnahmen vor allem Prüfungen im Präsenzsetting. An Prüfungstagen werden die Studierenden in einem Einbahnsystem durch das Gebäude geführt.

Für alle Räume gibt es eine maximale Personenbelegung und Abstandsmarkierungen. So finden Prüfungen in kleineren Gruppen und grösseren Räumen statt. Das Vorgehen im Hinblick auf das Herbstsemester werde man nach den Vorgaben des Bundes und des Kantons ausrichten, schreibt die FHS auf Anfrage.

An der PHSG ging der Vorlesungsbetrieb im Bereich Lehre für das Frühlingssemester bereits am 20. Mai zu Ende. Der Lehrbetrieb wird gemäss Verwaltungsdirektor Markus Seitz anfangs September wieder aufgenommen. «Dann hoffentlich im Präsenzunterricht.» Zum Schutz vor einer Ansteckung werden in den Eingangsbereichen zu den Hochschulgebäuden und in den Toiletten Desinfektionsmittel bereitgestellt. Eine weitere Massnahme sind Virenschutzbarrieren aus Plexiglas an den Theken.

Der Bundesrat weist darauf hin, dass Hochschulen die Möglichkeit von Fernunterricht weiter nutzen können. An der PHSG habe man auch vor Corona diverse Arbeitsaufträge im Distance Learning erledigt, sagt Seitz, beispielsweise im Rahmen des selbstorganisierten Lernens. Die Erfahrungen, welche die Studierenden und Dozierendem mit der vollständigen Umstellung auf Distance Learning seit Mitte März gemacht haben, werden an der PHSG anfangs Juni in einer flächendeckenden quantitativen Umfrage erhoben und im August mit einer Befragung vertieft.

Betroffen von den gestern angekündigten Lockerungen sind auch der Walter-Zoo in Gossau und der Plättli-Zoo in Frauenfeld. Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf beim Walter-Zoo, ging bereits vor der Pressekonferenz des Bundesrats davon aus, dass der Verband Zoo Schweiz das Schutzkonzept für die Branche in den kommenden Tagen nochmals überarbeiten wird. Man habe ein Schutzkonzept aufgegleist und werde nun die Änderungen abwarten, so Harder.

Die Affen im Walter Zoo können schon bald wieder besucht werden. Bild: Urs Bucher

Christoph Wüst, stellvertretender Leiter des Plätti-Zoos, geht ebenfalls von einer Anpassung des Schutzkonzepts aus. Dennoch glaubt Wüst: «Die Regelung bezüglich einer Person pro zehn Quadratmeter wird wohl auch im überarbeiteten Konzept bestehen bleiben.»

Der Plättli-Zoo kann damit gut leben. Mit dieser Regelung wären zeitgleich 225 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände zugelassen. «Unter der Woche erreichen wir so eine Besucherzahl sowieso eher selten», sagt Wüst. «Und an Wochenenden könnten wir die Situation gegebenenfalls mit zusätzlichem Personal am Eingang gut kontrollieren.»

In Frauenfeld und Gossau wurde schon länger auf den 8. Juni hingearbeitet. Dass es nun schon zwei Tage früher wieder losgehen kann, freut den Stellvertretenden Leiter des Plättli-Zoos. «Bis dahin nutzen wir die Zeit noch, um auf dem Gelände kleinere Wartungsarbeiten durchzuführen.»