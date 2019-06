Offen für Experimente: Evangelische Kirche Thurgau will Nase in den Wind halten «Neues wagen» will die Evangelische Landeskirche Thurgau nicht nur in der Kinder- und Jugendarbeit. Die Synode beauftragte den Kirchenrat, Grundzüge für Erprobungsräume wie «fresh expressions of Church» vorzubereiten.

Der evangelische Kirchenrat möchte zukunftsfähige Formen von Kirche ermöglichen. (Bild: Michel Canonica)

Die Synode traf eine Weichenstellung bei den landeskirchlichen Stellen im Arbeitsfeld Diakonie. Die Au-pair-Stellenvermittlung Westschweiz und Tessin wird mit der Pensionierung der Stelleninhaberin Ende Mai 2020 aufgegeben. Die Wiederbesetzung der Fachstelle bei Arbeitslosigkeit erfolgt mit reduziertem Pensum von 80 auf 50 Stellenprozent.

Neu soll eine 50 Prozent Stelle zur Förderung von «Erprobungsräumen» oder «fresh expressions of Church» kreiert werden. Der Wunsch, Kirche und Gemeinde in neuen Strukturen zu denken und zu leben wurde an den Tagungen zur Kirchenentwicklung laut. Der Kirchenrat möchte mit der Umgestaltung der Diakoniestelle «zukunftsfähige Formen von Kirche ermöglichen, die nicht auf das bestehende Territorialprinzip fixiert sind und auch nicht einseitig von den traditionellen Finanzströmen der Kirche abhängig sind».

Auch wenn man nicht weiss, wie es herauskommt

Christina Aus der Au, Frauenfeld, freut sich, dass der Kirchenrat mit seinem Antrag Türen öffnet: «Wir brauchen jemand, der die Nase in den Wind hält und sich mit Kirchendistanzierten an den Stammtisch setzt. Wir brauchen Mut, etwas zu bewilligen, von dem wir noch nicht wissen, wie es herauskommt.» Der Kirchenrat wurde beauftragt ein Grobkonzept auf Basis einer 50-Prozent-Stelle zu erarbeiten und der Synode bis Ende 2020 zur Abstimmung vorzulegen. Pfarrer Gottfried Spieth aus Diessenhofen stellte den Antrag, die Gemeinden in den Ausgestaltungsprozess einzubeziehen. Hanspeter Rissi aus Kreuzlingen dagegen wollte «Mut machen zu experimentieren, statt zu reglementieren». Der Antrag Spieth wurde mit 54 zu 34 Stimmen abgelehnt, der Antrag des Kirchenrats einstimmig angenommen.

Finanzlage weiter angespannt

Die Rechnung 2018 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp 200000 Franken ab. Dies ist auf höhere Steuereinnahmen und auf Minderausgaben zurückzuführen. Trotz des positiven Resultats bezeichnete die Geschäftsprüfungskommission der Synode GPK die Finanzlage als labil, für Stabilität seien Anstrengungen auf allen Ebenen gefordert. GPK-Präsident Pfarrer Andreas Gäumann, Steckborn, rechnete vor, dass durch die angenommene Unternehmenssteuerreform künftig 140000 bis 160000 Franken weniger Steuereinnahmen generiert würden und blickte in die nahe Zukunft. Er fragte: «Wie reagieren auf die angespannte Finanzlage? Steuersatz erhöhen oder Rotstift ansetzen?»

In einer Interpellation wollte Rolf Ziegler aus Schönholzerswilen wissen, ob der Kirchenrat eine Möglichkeit sieht, von der sonntäglichen Gottesdienstverpflichtung abzuweichen. Gerade für kleinere Kirchgemeinden sei der Grundsatz «jeden Sonntag in der eigenen Gemeinde einen Gottesdienst durchzuführen» finanziell und personell oft schwer zu stemmen, vor allem bei Pfarrvakanzen und in der Ferienzeit. Spielraum sieht der Kirchenrat aufgrund der geltenden Rechtsordnung nicht, wie er in seiner Interpellationsantwort festhält. Der Interpellant verzichtete aufgrund der deutlichen Stellungnahme auf Diskussion.

Drei Rücktritte angekündigt

Der Jahresbericht 2018 dokumentiert die vielfältige landeskirchliche Tätigkeit. Der Bericht wurde von mehreren Seiten gelobt und einstimmig angenommen. Wegen Erhöhung des Renteneintrittsalters bei der Pensionskasse passte die Synode personalrechtliche Reglemente an. Susanne Dschulnigg, Kreuzlingen, wurde als Ersatzmitglied für Monika Thomann-Hablützel, Märwil, in die Rekurs- und Beschwerdekommission gewählt. Auf die kommende Amtsperiode haben drei Personen den Rücktritt angekündigt: Barbara Kopieczek von der Ombudsstelle, Anna Katharina Glauser von der Rekurs- und Beschwerdekommission und Rolf Bartholdi vom Kirchenrat. (red)