Öffentlicher Verkehr Es ist definitiv: Frauenfeld-Wil-Bahn und Appenzeller Bahnen fusionieren Die Frauenfeld-Wil-Bahn hat an ihrer heutigen Generalversammlung der Fusion mit den Appenzeller Bahnen zugestimmt. Die Fusion wirkt rückwirkend auf den 1. Januar.

Nun ist es definitiv: Die Frauenfeld-Wil-Bahn und die Appenzeller Bahnen fusionieren. Bild: PD

(pd/mas) Die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) fusioniert rückwirkend per 1. Januar 2021 mit den Appenzeller Bahnen (AB), heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Aktionärinnen und Aktionäre der AB haben die Fusion am 11. Juni 2021 an ihrer Generalversammlung gutgeheissen. Heute haben auch die Mitglieder der FWB an der 133. Generalversammlung dem Antrag für die Fusion der Frauenfeld-Wil-Bahn mit den Appenzeller Bahnen mit 99.9 Prozent der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt.

Mit der «Heirat» der beiden Meterspurbahnen werde die Aktiengesellschaft «Frauenfeld-Wil-Bahn AG» aufgelöst. Für die Fahrgäste ist die Fusion mit den Appenzeller Bahnen mit keinen spürbaren Änderungen verbunden, schreiben die Verantwortlichen in der Medienmitteilung. Die Marke und das Erscheinungsbild der FWB-Züge und Haltestellen werde vorerst beibehalten. Das fusionierte Unternehmen werde auch künftig für die Marktbearbeitung und die Kontakte zum Kanton Thurgau, zu den Gemeinden und der Bevölkerung verantwortlich bleiben. Alle Mitarbeitenden der Frauenfeld-Wil-Bahn werden durch die Appenzeller Bahnen weiterbeschäftigt.

Mehr Stabilität, weniger Risiken

Wie es im Communiqué weiter heisst, werden bereits seit 2003 die Geschäfte der FWB von den AB in einem Mandatsauftrag geführt und eine Zusammenarbeit gepflegt. Mit dem weit fortgeschrittenen Modernisierungsprozess und dem definierten Angebot seien alle strategischen Entwicklungsschritte der FWB abgeschlossen. Zeitgleich werde der Handlungsspielraum in den Bereichen Angebot, Vertrieb, Tarif und Sortiment für den Verwaltungsrat immer enger. Weitere Ausbaumöglichkeiten seien aufgrund der Unternehmensgrösse beschränkt. Mit dem Zusammenschluss beider Meterspurbahnen erreicht der Verwaltungsrat der FWB eine Risikominimierung und eine Stärkung der Position der Linie Frauenfeld-Wil.

Die Appenzeller Bahnen haben bereits am 11. Juni der Fusion zugestimmt. Bild: PD

Parallele Strukturen werden aufgelöst, der Fokus liege auf der gemeinsamen Weiterentwicklung des Kerngeschäfts. Mit dem Zusammenschluss werden die Leistungen für die öffentliche Hand vorteilhafter erbracht, was letztlich zu einer finanziellen Entlastung und zu administrativen Vereinfachungen führt. Die FWB sei überzeugt, dass dank diesem Schritt auch in den kommenden Jahren ein stabiler und zuverlässiger öffentlicher Verkehr im Raum Frauenfeld/Wil gewährleistet werden könne.

Änderungen im Verwaltungsrat

Mit dem Beschluss der letzten durchgeführten Generalversammlung, wird laut Mitteilung der Verwaltungsrat aufgelöst. Carlo Parolari, ehemaliger Verwaltungsratspräsident der FWB, nehme als Vizepräsident Einsitz im Verwaltungsrat der Appenzeller Bahnen. Dadurch werde der enge Bezug zum Kanton Thurgau weiterhin gewährleistet. Unter der gemeinsamen Führung sei es gelungen, das Unternehmen zu modernisieren und für eine erfolgreiche Zukunft im Markt zu positionieren.

Unternehmensergebnis

Nach einem erfreulichen Start ins Jahr 2020 wurde auch die FWB von der Coronapandemie eingeholt, heisst es weiter im Communiqué. Auf Anordnung des Bundes wurde das Fahrplanangebot reduziert. Die Bevölkerung war angehalten, zu Hause zu bleiben. Dies wirkte sich massgeblich auf das Jahresergebnis aus. Im Vergleich zu 2019 verzeichnete die FWB einen Nachfragerückgang von nahezu 25 Prozent. Es reisten rund 330'000 weniger Fahrgäste mit der FWB. Der Verkehrsertrag nahm gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent ab.

Mit den Sparmassnahmen konnte trotzdem ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden. Es resultierte ein Unternehmensgewinn von 415'000 Franken. Aufgrund dieses positiven Ergebnisses müssen die FWB die vorgesehenen COVID-Mittel des Bundes nicht beanspruchen.