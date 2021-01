oberriet Schüler gestalten nicht mehr gebrauchte Schuhe im Museum Am Sonntag, 6. Juni, ist «Tag der Museen der politischen Gemeinde Oberriet».

Vorstandsmitglied Jolanda Mattle und Präsident Alfons Ammann vom Museumsverein Rothus in der gut erhaltenen Schuhmacherwerkstatt von Johann Steiger, die sich im Erdgeschoss des Museums befindet. Er war übrigens der Onkel von Jolanda Mattle und seine Spezialität die «Knöspli», die von gross und klein getragen wurden. Bild: pd

Sofern es die Coronasituation dann zulässt, wird am Sonntag, 6. Juni, von 10 bis 15 Uhr, der «Tag der Museen der Politischen Gemeinde Oberriet» stattfinden. Daran beteiligen sich das Gemeindemuseum Rothus, das Museum Montlingen sowie das Motorradmuseum Wüst-Rheintal. Gemeinsam bieten sie der Bevölkerung einen Einblick in ihre vielfältigen Sehenswürdigkeiten und präsentieren je ein Highlight.

Schuhmacherwerkstatt neu gestaltet

Das Museum Rothus lockt sogar mit zwei Attraktionen. Eine ist die Eröffnung der umgestalteten Schuhmacherwerkstatt von Johann Steiger. Sie ist jetzt besucherfreundlicher und übersichtlicher gestaltet, sodass man einen besseren Einblick in dieses alte Handwerk bekommt. Im Weiteren lädt das Gemeindemuseum Rothus alle Oberrieter Schülerinnen und Schüler dazu ein, einen nicht mehr gebrauchten Schuh kunstvoll zu gestalten und damit an einem Wettbewerb teilzunehmen.

Ausstellung über dem Kirchenschiff

Alle Exemplare werden am Anlass vom 6. Juni ausgestellt – da wird es wohl viele Hingucker geben. Entsprechende Informationen zur Teilnahme werden im Februar von den Lehrkräften an die Schülerinnen und Schüler abgegeben. Das Museum Montlingen ist bekannt für seine Ausstellungsstücke der Melauner Kultur sowie für die Fundstücke der damals angesiedelten Ur-Räter, die bei den Ausgrabungen einer Höhensiedlung entdeckt wurden. Zu sehen sind historische Keramikstücke, Schmuck aus Bronze, Werkzeuge und Münzen.

Der Höhepunkt am gemeinsamen Museumstag wird die Ausstellung im Kirchenschiff sein. Dort werden in einer permanenten Ausstellung künftig Trouvaillen aus dem Fundus der Pfarrei Montlingen-Eichenwies präsentiert.

Motorräder aus alten Zeiten

Beim Motorradmuseum Wüst-Rheintal GmbH wird das Highlight die Eröffnung selbst sein, musste sie doch coronabedingt bereits um Monate verschoben werden. Das Museum, das dem Montlinger Sammler Josef Wüst gehört, befindet sich in einem ehemaligen Stickereilokal am Stickerweg in Oberriet. Der leidenschaftliche Sammler zeigt dort einige Motorräder, die um die hundert Jahre alt sind; davon auch solche aus Schweizer Produktion. Ergänzt wird die Ausstellung mit einer Bibliothek an Fachliteratur.

Übrigens: Der Eintritt zum «Tag der Museen der Politischen Gemeinde Oberriet» ist gratis. Und wer am Sonntag, 6. Juni, allen drei Museen einen Besuch abstattet, kann an einer Verlosung teilnehmen und tolle Preise gewinnen.