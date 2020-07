Bundesgericht schickt Urteil zurück: Thurgauer Oberrichter hätte in Ausstand treten müssen Eine Frau aus dem Bezirk Arbon erreicht mit einer Beschwerde ans Bundesgericht, dass einer ihrer ehemaligen Anwälte in ihrem Fall nicht als Oberrichter amtieren darf.

Das Thurgauer Obergericht in Frauenfeld. Reto Martin

Thurgau Das Bundesgericht hat in einem am Freitag veröffentlichten Urteil die Beschwerde einer Frau aus dem Bezirk Arbon gutgeheissen. Das Thurgauer Obergericht muss ein Revisionsgesuch gegen ihr Scheidungsurteil vom Februar 2018 neu beurteilen. Denn ein beteiligter Oberrichter war vorübergehend Scheidungsanwalt der Frau gewesen. «Mithin liegen Umstände vor, die den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit hervorrufen», heisst es im Urteil (5A_237/2020). Der Oberrichter bestritt, «in der gleichen Sache» tätig gewesen zu sein. Er habe die Beschwerdeführerin formell lediglich während sechs Monate vertreten und nur eine Rechtsschrift erstattet, in der es um vorsorgliche Massnahmen gegangen sei. Am strittigen Scheidungsverfahren sei er nicht beteiligt gewesen, ebenso wenig an den darauf folgenden Rechtsmittelverfahren.

Klage wegen Befangenheit gegen den eigenen Anwalt

Offenbar ist es noch kaum vorgekommen, dass jemand gegen den Beizug des eigenen Anwalts als Richter klagte. Beim Verweis auf die Rechtsprechung erwähnen die Bundesrichter nur einen Fall, bei dem sich ein Beschwerdeführer dagegen wehrte, dass ein Anwalt seines Prozessgegners als Richter amtierte. Aber auch im vorliegenden Fall sei die Befürchtung «objektiv nachvollziehbar», dass der Richter «bewusst oder unbewusst Wissen, das ihm seine seinerzeitige Klientschaft anvertraut hat, in seine Entscheidfindung einfliessen lässt».

Ein erstes Revisionsgesuch gegen die güterrechtliche Auseinandersetzung hatte der Vater der Frau angestrebt. Dieses hatte nicht nur das Obergericht, sondern auch das Bundesgericht abgewiesen, da nur Anwälte Parteien in Zivilsachen vor dem Bundesgericht vertreten dürfen. Der Mangel hätte durch die eigenhändige Unterschrift der Tochter verbessert werden können. Das Bundesgericht hielt das jedoch für sinnlos, da die Beschwerde weder ein «taugliches Rechtsbegehren» noch eine «hinreichende Begründung» enthalte.

Vater überwarf sich mit Offizialanwälten

Laut diesem früheren Bundesgerichtsurteil hatte der Vater argumentiert, «seit über 25 Jahren habe die Vizepräsidentin des Obergerichts in weit über 100 ihn betreffenden Verfahren mitgewirkt», und man habe «während Jahrzehnte durch Gerichtswillkür einen rechtsfreien Raum geschaffen und für all seine damaligen Firmen den Konkurs erzwungen, sodass er zum Sozialfall geworden sei». Laut Bundesgericht hatte er damit zwar unterschwellig den Vorwurf einer Befangenheit thematisiert, er habe aber keine Verletzung von Ausstandsvorschriften geltend gemacht. Auch sei unklar, wie weit die Frau «überhaupt einen eigenen Beschwerdewillen» habe. Ihr seien mehrmals Offizialanwälte bestellt worden, «mit denen sich der Vater aber stets überwarf». (wu)