Oberhelfenschwil Elternpaar stirbt bei Brand in Einfamilienhaus, Kinder können sich ins Freie retten +++ Gemeinde eröffnet Spendenkonto für die Betroffenen Am Donnerstag ist in Oberhelfenschwil ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Unterdessen besteht die traurige Gewissheit, dass die zuvor vermissten Personen sich im Haus befunden haben und beim Brand verstarben.

Die Feuerwehr stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Bild: Kapo St.Gallen

In Oberhelfenschwil ist am Donnerstag ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Unterdessen hat sich der traurige Verdacht bestätigt, dass die beiden zuvor vermissten Personen sich im Haus befunden haben und beim Brand verstarben, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Bei den beiden Verstorbenen dürfte es sich laut Polizei um die Bewohner des Hauses, einen Mann und eine Frau im Alter von 50 und 46 Jahren, handeln. Wie es weiter heisst, hätten ihre beiden Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren das Haus rechtzeitig verlassen können. Sie werden durch Angehörige mit Unterstützung der Gemeinde, der Sozialbehörden sowie der Kantonspolizei St.Gallen betreut.

Haus unbewohnbar, Feuerwehr mit Grossaufgebot

Die Brandursache sei derzeit noch unbekannt und werde durch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Wie die Kantonspolizei weiter mitteilt, wurde das Haus durch den Brand stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden betrage mehrere hunderttausend Franken. Die Durchfahrt Oberhelfenschwil sei aufgrund des Einsatzes gesperrt. Die Feuerwehr habe eine Umleitung eingerichtet.

Im Einsatz stehen neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen, ein Notarzt, die örtliche Feuerwehr mit rund 70 Feuerwehrleuten und 12 Fahrzeugen. Ebenfalls im Einsatz standen die Rega und Mitarbeitende der Gemeinde.

Gemeinde richtet Spendenkonto ein

Die Familie und die überlebenden Kinder haben beim Brand alles verloren, was sie hatten. Wie die Verantwortlichen der Gemeinde Oberhelfenschwil auf ihrer Webseite schreiben, seien bereits verschiedene Anfragen für Geld- und Naturalspenden eingegangen. Die Gemeinde hat nun ein Spendenkonto eröffnet.

Geldspenden können an folgendes Bankkonto überwiesen werden:

IBAN CH55 8080 8006 9958 7977 1 lautend auf

Gemeinde Oberhelfenschwil, Spendenkonto, 9621 Oberhelfenschwil

Die Information zu den Spendemöglichkeiten sind auch auf der Webseite der Gemeinde www.oberhelfenschwil.ch abrufbar. (kapo/tn)