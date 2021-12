Oberhelfenschwil Einfamilienhaus in Vollbrand: Zwei Bewohner werden vermisst Am Donnerstag ist in Oberhelfenschwil ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Zwei Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Zwei weitere Bewohner werden vermisst.

Die Feuerwehr konnte noch nicht ins Haus vordringen. Bild: Kapo St.Gallen

In Oberhelfenschwil ist am Donnerstag ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen können. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. «Zwei weitere Personen werden derzeit aber noch vermisst. Diese könnten sich möglicherweise im Haus befinden», heisst es weiter. Aus Sicherheitsgründen hätte die Feuerwehr noch nicht ins Haus vordringen können.

Haus unbewohnbar, Feuerwehr mit Grossaufgebot

Die Brandursache sei derzeit noch unbekannt und werde durch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Wie die Kantonspolizei weiter mitteilt, wurde das Haus durch den Brand stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden betrage mehrere hunderttausend Franken. Die Durchfahrt Oberhelfenschwil sei aufgrund des Einsatzes gesperrt. Die Feuerwehr habe eine Umleitung eingerichtet.

Im Einsatz stehen neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen, ein Notarzt, die örtliche Feuerwehr mit rund 70 Feuerwehrleuten und 12 Fahrzeugen. Ebenfalls im Einsatz standen die Rega und Mitarbeitende der Gemeinde. (kapo/tn)