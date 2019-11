Halloween-Bilanz: Knallkörper und Brand im Thurgau – wenige Sachbeschädigungen im Kanton St.Gallen In der Nacht vom 31.Oktober wurde in der Ostschweiz vielerorts Halloween gefeiert. Anders als in vergangenen Jahren verzeichnet die Kantonspolizei nur wenige Sachbeschädigungen. Strafanzeigen sind keine eingegangen. Linda Müntener

Verkleidet von Tür zu Tür: Halloween wird auch in der Ostschweiz gefeiert. (Bild: Benjamin Manser)



An Halloween gibt's Süsses, Saures – oder Sachbeschädigung. Deshalb zeigte die Kantonspolizei St.Gallen in der Nacht auf den 1. November Präsenz und kontrollierte laut Mitteilung viele Jugendliche. In «ermahnenden Gesprächen» habe man die Jugendlichen auf ihr Handeln aufmerksam gemacht. Vielerorts waren Kinder in Begleitung von Erwachsenen unterwegs.

Weitere Meldungen nicht ausgeschlossen

Anders als in früheren Jahren seien bis jetzt keine Strafanzeigen eingereicht worden, heisst es in der Mitteilung. Sachbeschädigungen seien «nur ganz wenige» gemeldet worden. Erfahrungsgemäss würden Sachbeschädigungen oftmals aber erst am Tag festgestellt. «Daher ist es nicht auszuschliessen, dass sich Geschädigte bei der Kantonspolizei St.Gallen noch melden werden.»

Knallkörper führen zu Brand in Frauenfeld

Im Kanton Thurgau musste die Polizei mehrmals ausrücken. In Frauenfeld haben Jugendliche im Zuge von Halloween vermutlich Knallkörper bei der Turnhalle Reutenen gezündet. Dadurch brach ein kleiner Brand aus, berichtet «FM1Today». «Ansonsten war es aber relativ ruhig», sagt Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau gegenüber dem Online-Portal.

Die Kantonspolizeien hatten sich in diesem Jahr für Halloween gerüstet. So forderten sie unter anderem Geschäfte auf, mit dem Verkauf von Eiern, Rasierschaum, Mehl und ähnlichen Artikeln an Jugendliche zurückhaltend zu sein.

30 Jugendliche randalieren in Zürich

Lauter ging's in der Halloween-Nacht im Kanton Zürich zu und her. Die Kantonspolizei Zürich ist 40mal ausgerückt. Auf dem ganzen Kantonsgebiet wurden Sachbeschädigungen, Ruhestörungen und Randalierer gemeldet. Letztere haben Eier gegen Fassaden und fahrende Autos geworfen sowie Container und Abfallsäcke auf die Strasse geschoben.

In Zumikon randalierten rund 30 Jugendliche. Nachdem sie einen Container in Brand gesteckt hatten, bewarfen sie die Ordnungshüter mit Steinen und Eiern. Die Polizei nahm ihnen Eier, Rasierschaum und Feuerwerk ab.