Nur noch jedes dritte Brot wird in der Bäckerei gekauft - wie Ostschweizer Geschäfte versuchen, immer eine Gipfellänge voraus zu sein

111 Jahre war der Bäckereibetrieb Gehr im Geschäft. Am Donnerstag wurden die sechs Filialen in Gossau, Arnegg, Andwil, Degersheim und Herisau vom Konkursamt versiegelt. «Die Firma Begehrenswert AG muss bekanntgeben, dass der ganze Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wird», teilt Sandro Gehr im Namen der Geschäftsleitung schriftlich mit. Die 43 Mitarbeitenden seien am Mittwoch durch die Geschäftsleitung informiert worden. Die Bäckerei war 1908 gegründet worden. 2013 wurde der Betrieb in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Gleichzeitig übergab das Bäckerpaar Blanca und Gidi Gehr nach 38 Jahren die Leitung an ihren Sohn Matthias Gehr. Dieser trat jedoch bereits 2016 krankheitshalber zurück. Zuletzt bestand die Führung aus Gidi und Röbi Gehr sowie der Geschäftsführerin Colette Gehr. Unterstützt wurden sie von zwei Abteilungsleitern und zwei Abteilungsleiterinnen. (sab)