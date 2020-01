Nun schaltet sich Wil in die Spitaldebatte ein: «Unvernünftige Forderung schadet auch der Region Toggenburg» Erst kürzlich forderten Stimmen aus dem Toggenburg die Schliessung des Spitals Wil und stattdessen die Erhaltung des Spitals in Wattwil – entgegen den Plänen der St.Galler Regierung. Nun reagiert die Region Wil.

Die Stadt und der Verein Regio Wil setzen sich für den Erhalt des Spitals Wil ein.

(Bild: Mareycke Frehner)

(pd/dh) Nachdem Stimmen aus der Region Toggenburg laut wurden, die sich für die Erhaltung des Spitals in Wattwil und gegen ein Spital in Wil ausgesprochen hatten, schalten sich nun die Stadt Wil und der Verein Regio Wil ein. In einer gemeinsamen Medienmitteilung prangern sie die Äusserungen an: «Die nun geäusserte Forderung aus dem Toggenburg, das Spital Wattwil anstelle des Spitals Wil zu erhalten, ist unvernünftig und schadet der Region Toggenburg genauso wie der Region Wil.»

Patientenströme entscheidend für Spitalstrategie

Das Einzugsgebiet der Region Wil umfasse über 116'000 Menschen. Weiter heisst es:

«Es liegt auf der Hand, dass das Spital Wattwil niemals ein derart grosses Potential an Patientinnen und Patienten haben wird.»

Entscheidend für den Erfolg der künftigen Spitalstrategie werde die Führung der Patientenströme sein. Patientinnen und Patienten aus dem Grossraum Wil würden sich demnach kaum in Wattwil behandeln lassen. Sie würden ins Kantonsspital oder in Spitäler in anderen Kantonen abwandern, was nicht im Interesse der Regionen wie auch des Kantons sein könne.

Gleichzeitig sei die Verfügbarkeit von gutem Fachpersonal in Medizin und Pflege entschei­dend, um die medizinische Qualität an den Spitalstandorten aufrecht zu erhalten. Wil mit seiner Zentrumsfunktion sei verkehrstechnisch bestens erschlossen – eine gute Erreichbarkeit sei gewährleistet.

«Mit dem Erhalt des Spitals Wattwil anstelle des Spitals Wil werden die aktuellen Heraus­forderungen weniger gut bewältigt werden können.»

Die Regio Wil und die Stadt Wil setzen sich dafür ein, dass auch am Standort Wattwil – wie von der Regierung vorgeschlagen – ein Angebot bestehen bleibt. Ein Ausspielen der Spitalstandorte sei nicht zielführend. Zuletzt rufen die Regio Wil und die Stadt Wil zu einer sachlichen Diskussion auf.