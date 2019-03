Stiftungsrat unter Verdacht: Konkurs von St.Galler Sozialfirma Business House hat Strafanzeige zur Folge Der Konkurs der St.Galler Stiftung Business House sei nicht nötig gewesen. Dies sagt der entlassene Geschäftsführer und weist jede Veruntreuung zurück. Er hat nun Strafanzeige gegen den Stiftungsrat eingereicht – wegen betrügerischem Konkurs. Marcel Elsener

Ein früherer Business-House-Arbeitsplatz in Rorschach: Recycling von Elektronik. (Archivbild: Hannes Thalmann)

Der Konkurs des ältesten St.Galler Arbeitslosenprojektes Business House und der notfallmässig vollzogene Übertrag der Stiftung in die Dock-Gruppe im vergangenen Herbst wirft erneut Fragen auf. Die Stiftungsaufsicht hatte den Insolvenzantrag des von CVP-Kantonsrat Felix Bischofberger präsidierten Stiftungsrates bewilligt und die Massnahme als «einzig verbleibende» Lösung bezeichnet.

Nun erscheinen die Vorgänge in einem anderen Licht: Der im Oktober 2017 fristlos entlassene Geschäftsleiter, der seither unter dem Verdacht der Veruntreuung steht, hat gegen die vier Mitglieder des Stiftungsrates Strafanzeige eingereicht. Gemäss seiner Darstellung habe bei seinem Austritt kein Geld gefehlt, vielmehr sei die Summe von rund 600'000 Franken hernach durch fragwürdige Massnahmen durch den Stiftungsrat ausgegeben worden.

Drittes laufendes Verfahren in Sachen Business House

In der am 6. März durch einen Zürcher Rechtsanwalts eingereichten Anzeige wird eine Strafuntersuchung wegen betrügerischem Konkurs, Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung, Misswirtschaft, Unterlassung der Buchführung, Bevorzugung eines Gläubigers sowie wegen Urkundenfälschung und Veruntreuung beantragt.

Die St.Galler Staatsanwaltschaft hat den Eingang der Strafanzeige bestätigt und Ermittlungen eingeleitet. Es ist das dritte laufende Verfahren in Sachen Business House: weiterhin pendent sind die Anzeige des Stiftungsrats gegen Unbekannt wegen Veruntreuung sowie die Anzeige des Geschäftsführers wegen übler Nachrede seitens des Stiftungsrats.

Auch beim Konkursamt St.Gallen weiss man von der neuerlichen Strafanzeige, doch könne es die von Klägerseite behaupteten «Unregelmässigkeiten» nicht kommentieren. Amtsleiter Urs Benz bestätigt lediglich, dass das im Oktober 2018 eröffnete Konkursverfahren noch längst nicht abgeschlossen sei.

Die Frist für den Schuldenruf ist am 15. Februar abgelaufen. Sollten sich im Zuge des umfangreichen Verfahrens Hinweise auf strafbare Handlungen ergeben, wird das Konkursamt selber eine Anzeige prüfen.

«Massive Verschleuderung von Stiftungsgeldern»

Die Zahlungsunfähigkeit und den Konkurs der Stiftung sollen die angeblich abgeflossenen Gelder in Höhe von über 600000 Franken ausgelöst haben. Der entlassene Geschäftsführer hat, unterstützt von der Stiftungsgründerin Hedi Margelisch, allerdings stets beteuert, kein Geld veruntreut zu haben und die Buchhaltung bis zuletzt einwandfrei geführt zu haben. Nun hat er aufgrund der Einsicht in alle Unterlagen auf dem Konkursamt die Buchhaltung der Stiftung während und nach seiner Zeit studiert. Die detaillierte Auflistung beweise seine «vollständige Entlastung», ist Hedi Margelisch überzeugt.

Mehr noch: Der Mann habe kein Geld entnommen, vielmehr hätten die Stiftungsräte das angeblich verschwundene Geld ausgegeben. «Die Stiftung wurde wie eine Weihnachtsgans ausgenommen», sagt die Gründerin.

«Es ist empörend, mit welch brutaler Konsequenz Geld verteilt wurde, zum Teil in die eigene Tasche. Nur zum Zweck, eine gut situierte soziale Institution an die Wand zu fahren.»

Dabei sei «viel Leid verursacht» worden. Die Stiftungsgründerin und der langjährige Geschäftsleiter vermuten, dass der Konkurs mutwillig forciert wurde und der Fusion der seit 1994 erfolgreich aufgebauten Business-House-Arbeitslosenprojekte mit der Dock-Gruppe dienen sollte. Die bislang auf Ausgesteuerte fokussierte Sozialfirma habe sich dadurch zu einem «lächerlichen Betrag» einen weiteren Geschäftszweig eröffnen können.

In seiner Strafanzeige wird der ehemalige Geschäftsleiter bestärkt von der Zürcher Revisionsfirma Weber Gähwiler Revisions AG, die seine korrekte Buchführung stets bestätigte. Es habe keinen Grund gegeben, dass der Stiftungsrat die von jeweils drei Instanzen abgenommen Jahresrechnungen und Buchhaltungen bis zurück zum Jahr 2005 noch einmal revidieren liess, heisst es in der Begründung. Die dafür ausgegebenen 90'000 Franken bedeuteten eine «massive Verschleuderung von Stiftungsgeldern».

Ein Beispiel unter vielen, denn im Rahmen der «Sanierung» wurde eine Reihe von Fremdfirmen eingesetzt. Dabei sei in der Freistellungsvereinbarung des Geschäftsleiters festgehalten worden, dass er bei Fragen zur Rechnung jederzeit zur Verfügung gestanden wäre. Davon machte der Stiftungsrat nie Gebrauch.

Stiftungsräte liessen sich grosszügig entschädigen

Der freigestellte Geschäftsleiter sah in seiner Finanzplanung für 2018 einen Überschuss von 100'000 Franken vor. «Das wäre erreicht worden, wenn in der Geschäftsleitung wie bisher gearbeitet worden wäre», stellt er fest. Die zusätzlichen Ausgaben für die Verwaltung in der Höhe von 750'000 Franken seien «entgegen dem Stiftungszweck keinem einzigen arbeitslosen Menschen» zugutekommen. Vielmehr profitierten Beratungs- und Treuhandfirmen wie PWC, Egeli Treuhand oder UMB Cham, obwohl jederzeit eine Geschäftsleitung zu 100 Prozent angestellt gewesen sei.

Als besonders stossend empfinden der frühere Geschäftsleiter und die Stiftungsgründerin, dass drei der vier Stiftungsräte für ihre Tätigkeit insgesamt 160'000 Franken in Rechnung stellten, wovon rund 30'000 Franken bereits ausbezahlt wurden.

Waren die Massnahmen der Stiftungsräte strafbar?

Gemäss der Rechnungen und Belege auf dem Konkursamt gehe hervor, dass sich der Stiftungsrat für Sitzungen, Protokolle oder Gespräche namhafte Beträge auszahlen liess. Dies verstosse gegen die Ehrenamtlichkeit und widerspreche dem Gewohnheitsrecht – bis zum Oktober 2017 bezog kein Stiftungsrat je Honorar oder Spesen.

Unter den Fragwürdigkeiten betont der entlassene Geschäftsleiter zudem, dass seine bis zum Austritt erstellte Buchhaltung auf dem PC gelöscht worden sei. Die zugezogene Treuhandfirma Egeli habe sodann einen Kontoplan und ein neues System für das Rechnungswesen erstellt, die dem System der Dock AG entsprach – auf Wunsch des Stiftungsrats Stephan Staub. «Somit ist bewiesen, dass die Stiftungsräte eine Zusammenarbeit mit der Dock AG planten.»

Genau davon habe er in Gesprächen mit dem Stiftungsrat stets abgeraten und die Fusion abgelehnt, sagt der Geschäftsleiter. Ob die Massnahmen der Stiftungsräte teils strafbar waren, wird nun die neuerliche Untersuchung der Staatsanwaltschaft zeigen.