Antrittsrede: An der Eschliker Bundesfeier stellte sich der neue Gemeindeschreiber Silvan Zingg der Bevölkerung vor.

Seit 1. Juli Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter: Silvan Zingg hält die Festrede an der Eschliker Bundesfeier.

Das hat Gemeindepräsident Bernhard Braun richtig erkannt: Nach dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne und des Thurgauerliedes meinte er augenzwinkernd, dass es eigentlich keine Hintergrundmusik gebraucht hätte. In der Tat vermischte sich der Gesang der vielen Dutzend Besucher mit den abgespielten Tönen aus den Boxen so, dass die Lieder anfänglich kaum wiederzuerkennen waren. Das Gelächter jedoch: unbezahlbar.

Vorgängig ergriffen aber zwei andere das Mikrofon. Zur Begrüssung bedankt sich Gerhard Peer als Präsident der organisierenden Männerriege Wallenwil bei den anwesenden Steuerzahlern für das pünktliche Überweisen ihrer Steuerschuld. «Dank euch durften wir nämlich den gesponsorten Apéro geniessen», sagt Peer und erntet für diese nicht ganz ernst gemeinte Aussage genüsslich Lacher.

Und dann kommt der grosse Auftritt des neuen Gemeindeschreibers und Verwaltungsleiters. Silvan Zingg hat am 1. Juli das Amt von seinem Vorgänger Marcel Aeschlimann übernommen und tritt nun ein erstes Mal vor seine neue Gemeinde. «Es ist mir eine Ehre, dass ich mich heute bei euch allen vorstellen darf, daher geht mein Dank auch an die Männerriege, die mich dazu eingeladen hat.»

In Eschlikon ist Zingg gestartet, nachdem er auf der Gemeindeverwaltung in Kirchberg seine Ausbildung abgeschlossen, einige Jahre im Betreibungswesen gearbeitet und danach auf der Kanzlei der Gemeinde Amlikon-Bissegg Erfahrungen gesammelt hat. «Schon in meinem ersten Monat hier in Eschlikon habe ich viel Neues dazugelernt. Dabei sind mir schon länger die Parallelen zwischen der Arbeit eines Gemeindeschreibers und den Schweizer Charakteristiken aufgefallen. Das Amt des Schreibers zählt im Übrigen zu den ältesten Beamtenständen auf der Welt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Jahr 1291 auch ein Gemeindeschreiber von den damaligen Gemeinden Uri, Schwyz und Unterwalden das Dokument verfasst und unterschrieben hat.»

Ein Gemeindeschreiber soll sich für die Anliegen aller einsetzen. «Doch müssen wir in unseren Ämtern stets eine grosse Portion Neutralität mitbringen, so, wie es die Schweiz an sich ebenfalls pflegen muss.» Für seinen ersten öffentlichen Auftritt erntet Silvan Zingg in Eschlikon tosenden Applaus.