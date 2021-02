Neues Grenzregime in Österreich Coronatests für Pendler: St.Gallen will sich in Wien für einheitliche Regel einsetzen Grenzgänger zwischen Österreich und der Schweiz können seit dieser Woche nur mit negativem Coronatest zur Arbeit. Derzeit werden allerdings Schweizer Tests von Österreich nur anerkannt, wenn sie von einem Arzt beglaubigt sind. Der Kanton St.Gallen wehrt sich dagegen.

Die österreichische Polizei kontrolliert Pendler an der Grenze in Lustenau. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Wer nach Österreich reist, braucht einen negativen Coronatest. Seit Mittwoch gilt das auch für Berufspendler; sie müssen sich neu alle sieben Tage auf das Coronavirus testen lassen. Dabei können sich sowohl Österreicher als auch Schweizer gratis in den Vorarlberger Testzentren testen lassen. Wer den Test in der Schweiz durchführt, braucht allerdings zusätzlich ein Arztzeugnis.

Gegen diese Ungleichbehandlung will sich der Kanton St.Gallen nun wehren. Wie Radio SRF berichtet, will Regierungsrat Fredy Fässler das Thema nächste Woche in der internationalen Bodenseekonferenz aufs Tapet bringen. Ziel sei es, die Position der gesamten Bodenseeregion gegenüber Wien zu stärken, sagt Jörg Kohler, Leiter des kantonalen Führungsstabes gegenüber SRF. Grund für die derzeit einseitige Regel ist, dass in Österreich gefälschte Tests aufgetaucht sind.